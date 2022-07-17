Гайич прокомментировал победу ЦСКА над «Уралом» в матче первого тура РПЛ

Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал победу над «Уралом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:0.

«Очень хорошо начать сезон правильным способом. Рады выиграть дебютным матч дома. Это важная победа и я счастлив, что в ней поучаствовал. Мы создавали большое количество моментов, но мяч не заходил в сетку. Возможно, сказывается предсезонный сбор. Ноги у нас усталые и тяжелые. Самое главное, что нам удалось победить. В конце первого тайма мы забили, это дало нам дополнительный прилив сил. И вот втором тайме мы довели матч до победы», — сказал Гайич в интервью пресс-службе московского клуба.

Также защитник рассказал о своей позиции на поле.

«Мы играем в три центральны защитника и с двумя латералями. Латерали играют широко. Они должны создавать большое количество моментов, играть в связке с инсайдами, помогать нападающим. Мы пытается создавать моменты, открываться на флангах», — сказал он.

Во втором туре РПЛ ЦСКА примет «Сочи». Игра состоится в субботу, 23 июля. Начало — 15:00 (мск).