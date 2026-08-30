Полузащитник «Спартака» Пруцев о Батракове: «В Лиге чемпионов будет интересно его увидеть»

Футболист «Спартака» Данил Пруцев поделился мнением о трансфере полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай».

В прошлом сезоне оба футболиста выступали за «Локомотив».

21-летний Батраков перешел в «Галатасарай» в августе 2026 года. Он дебютировал за турецкую команду в матче чемпионата страны с «Гезтепе» (3:2) 30 августа, выйдя на замену во втором тайме.

«Буду ли следить за Батраковым? Турецкий чемпионат вряд ли включу, но в Лиге чемпионов, конечно, будет интересно его увидеть. Лёша — сильный игрок. Считаю, он правильно сделал, что поехал попробовать себя в новой стране. Тем более — в клуб, где у него будут очень сильные партнеры: Сане, Гюндоган, Осимхен и другие. Желаю ему и дальше прогрессировать. Может, потом окажется в еще более статусной команде», — приводит слова Пруцева пресс-служба красно-белых.

В общем этапе Лиги чемпионов «Галатасарай сыграет с «Барселоной», «ПСЖ», «Астон Виллой», «Спортингом», «Фейеноордом», «Лиллем», «Штутгартом» и АЕКком.