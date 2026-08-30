Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов
Игрок «Спартака» Данил Пруцев поделился мнением о трансфере полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай»

Полузащитник «Спартака» Пруцев о Батракове: «В Лиге чемпионов будет интересно его увидеть»

Сергей Филин

Футболист «Спартака» Данил Пруцев поделился мнением о трансфере полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай».

В прошлом сезоне оба футболиста выступали за «Локомотив».

21-летний Батраков перешел в «Галатасарай» в августе 2026 года. Он дебютировал за турецкую команду в матче чемпионата страны с «Гезтепе» (3:2) 30 августа, выйдя на замену во втором тайме.

«Буду ли следить за Батраковым? Турецкий чемпионат вряд ли включу, но в Лиге чемпионов, конечно, будет интересно его увидеть. Лёша — сильный игрок. Считаю, он правильно сделал, что поехал попробовать себя в новой стране. Тем более — в клуб, где у него будут очень сильные партнеры: Сане, Гюндоган, Осимхен и другие. Желаю ему и дальше прогрессировать. Может, потом окажется в еще более статусной команде», — приводит слова Пруцева пресс-служба красно-белых.

В общем этапе Лиги чемпионов «Галатасарай сыграет с «Барселоной», «ПСЖ», «Астон Виллой», «Спортингом», «Фейеноордом», «Лиллем», «Штутгартом» и АЕКком.

Источник: ФК «Спартак»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алексей Батраков
Данил Пруцев
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
СК возбудил дело после нападения школьницы на учителя в Канске
Красно-белые просили девять пенальти, Угальде подарил Даку свой гол. Что произошло после матча «Спартак» - «Оренбург»
Каллас призвала Киев не ждать итогов от встречи министров обороны ЕС в Ирландии
«Заберу домой хотя бы этот трофей». Медведев вернулся на US Open и уже получил награду
Музей Москвы временно остановил работу до 14:00 во всех филиалах
Джокович проиграл 49-й ракетке мира в первом круге US Open-2026
Популярное видео
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: расписание, турнирная таблица, результаты, обзоры матчей, жеребьевка
Слуцкий о Лиге чемпионов: «Буду переживать за «ПСЖ» и «Арсенал»
Лиги чемпионов: расписание матчей общего этапа
Аленичев о Лиге чемпионов: «Мне бы хотелось, чтобы «Реал» выиграл с моим «вторым папой» Жозе Моуринью»
Де Брейне: «Я не люблю играть против «Манчестер Сити»
Семин назвал большой вывеской матч ЛЧ «Галатасарай» — «ПСЖ», в котором могут встретиться Батраков и Сафонов
Осмысляем новый формат ЛЧ спустя два года. Больше интриги и сюрпризов, но есть проблемы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Слуцкий о Лиге чемпионов: «Буду переживать за «ПСЖ» и «Арсенал»
Новости
RSS RSS
Все новости