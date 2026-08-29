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Факел — Зенит: скандальный пенальти на Кондакове, реакция Факела и разбор судейского решения 29 августа 2026 года

Судейство

В матче «Факел» — «Зенит» все решил пенальти после падения Кондакова. Арбитр Фролов допустил ошибку?

Максим Слекишин
корреспондент
Антон Фролов.
Фото Анна Мейер / ФК «Зенит»
Воронежцы уже пообещали обратиться в ЭСК.

«Зенит» победил «Факел» со счетом 1:0 в матче 6-го тура РПЛ благодаря голу Александра Соболева с пенальти, назначенного после падения Даниила Кондакова в штрафной на 90+1-й минуте. Решение главного арбитра Антона Фролова указать на «точку» вызвало споры, а воронежский клуб пообещал обратиться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 15:00. Факел (Воронеж)
Факел
0:1
Зенит

Кондаков сам наткнулся на ногу Нетфуллина?

«Зенит» владел мячом 70 процентов игрового времени и нанес 21 удар по воротам соперника. Однако забить команде Сергея Семака удалось только с 11-метрового в компенсированное время.

К этому моменту сине-бело-голубые играли вдесятером после удаления Игоря Дивеева на 85-й минуте. Луис Энрике эффектно прошел по правому флангу и отдал передачу в центр штрафной, где в борьбе за мяч столкнулись Кондаков и хавбек воронежцев Равиль Нетфуллин. Оба футболиста упали. Судья Фролов назначил пенальти.

Александр Соболев подошел к «точке», мощно пробил по центру и принес «Зениту» минимальную победу. Пока петербуржцы праздновали гол, тренерский штаб «Факела» активно спорил с резервным арбитром.

Судейский эксперт «СЭ» Александр Бобров считает, что Фролов неверно оценил ситуацию в штрафной площади и ошибочно назначил пенальти.

«Арбитр решил, что Равиль Нетфуллин сфолил в борьбе с Даниилом Кондаковым, но в чем состояло нарушение правил? Произошел обычный контакт в ногах, оба футболиста упали — следовало продолжить игру», — отметил Бобров.

Главный тренер «Факела» Олег Василенко заявил: перед сезоном командам объясняли трактовку подобных эпизодов.

«Было сказано, что если в такой ситуации игрок обороняющейся команды ставит ногу, а ему бьют по ноге — это не пенальти. Показывали нам моменты и рассказывали о них. Сейчас мы сразу обратились к судьям, посмотрели повтор, нам сказали, что ВАР так решил. Ну решили и решили. Поэтому я не считаю, что мы проиграли. Да, по счету на табло — пенальти на последней минуте. Конечно, это обидно. Но ребята действовали дисциплинированно, строго, хорошо. Нормально, прорвемся», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

&laquo;Зенит&raquo; обыграл &laquo;Факел&raquo; в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ 29&nbsp;августа.«Зенит» вдесятером выгрыз победу в Воронеже — Соболев реализовал пенальти в добавленное время

Воронежцы при этом пообещали обратиться в ЭСК.

«Негативно смотрю на то, что команда допустила этот эпизод, — сказал «СЭ» спортивный директор «Факела» Руслан Пименов. — Уже не в первый раз это происходит, когда ставят пенальти или пропускаем в конце — нехватка концентрации. Что касается самого пенальти, то в этом разберется судейская комиссия. Мы обратимся, попросим разобрать момент. Но матч уже сыгран, и, к сожалению, очков в нем мы не заработали».

Интересно, что для Кондакова это второй похожий эпизод с заработанным пенальти в этом году. Весной в первом полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России с «Махачкалой» «Зенит» забил победный 11-метровый (1:0), который назначили за контакт между Даниилом и Сосланом Кагермазовым. Позднее ЭСК признала решение ошибочным.

Пенальти в Воронеже стал для «Зенита» 16-м в РПЛ с начала прошлого сезона. Ближайший преследователь по этому показателю, «Акрон», пробил 10 одиннадцатиметровых.

Фролов допустил ошибки и в эпизоде с удалением Дивеева?

Вопросы к работе Фролова возникли и после эпизода с удалением Дивеева. На 82-й минуте Николай Гиоргобиани продолжительное время удерживал защитника «Зенита» рукой и тянул его за футболку. Рефери мог остановить игру сразу, но не сделал этого. А Игорь не сдержался — и ударил соперника в ответ.

Сначала Фролов показал желтые карточки обоим футболистам. Однако видеоассистенты Анатолий Жабченко и Евгений Буланов пригласили судью к монитору. После просмотра повтора арбитр заменил предупреждение Дивееву на прямую красную карточку.

«При этом он не отменил соответствующим жестом предупреждение и почему-то объявил, что зенитовец совершил серьезное нарушение правил, а не допустил агрессию», — написал Бобров.

Сергей Семак также остался недоволен удалением.

«Если бы судья раньше свистнул, никаких проблем не было бы. Почему он не свистит, я не понял. Судья сказал, что Дивеев ударил нападающего по ноге, но у него нога была на весу, куда он ее поставит? Контакт был внизу, в нем не было никакой грубости, это мое мнение», — поделился тренер в эфире «Матч ТВ».

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Даниил Кондаков
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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«Зенит» вдесятером выгрыз победу в Воронеже — Соболев реализовал пенальти в добавленное время
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
12
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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