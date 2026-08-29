В матче «Факел» — «Зенит» все решил пенальти после падения Кондакова. Арбитр Фролов допустил ошибку?
«Зенит» победил «Факел» со счетом 1:0 в матче 6-го тура РПЛ благодаря голу Александра Соболева с пенальти, назначенного после падения Даниила Кондакова в штрафной на 90+1-й минуте. Решение главного арбитра Антона Фролова указать на «точку» вызвало споры, а воронежский клуб пообещал обратиться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС.
Кондаков сам наткнулся на ногу Нетфуллина?
«Зенит» владел мячом 70 процентов игрового времени и нанес 21 удар по воротам соперника. Однако забить команде Сергея Семака удалось только с 11-метрового в компенсированное время.
К этому моменту сине-бело-голубые играли вдесятером после удаления Игоря Дивеева на 85-й минуте. Луис Энрике эффектно прошел по правому флангу и отдал передачу в центр штрафной, где в борьбе за мяч столкнулись Кондаков и хавбек воронежцев Равиль Нетфуллин. Оба футболиста упали. Судья Фролов назначил пенальти.
Александр Соболев подошел к «точке», мощно пробил по центру и принес «Зениту» минимальную победу. Пока петербуржцы праздновали гол, тренерский штаб «Факела» активно спорил с резервным арбитром.
Судейский эксперт «СЭ» Александр Бобров считает, что Фролов неверно оценил ситуацию в штрафной площади и ошибочно назначил пенальти.
«Арбитр решил, что Равиль Нетфуллин сфолил в борьбе с Даниилом Кондаковым, но в чем состояло нарушение правил? Произошел обычный контакт в ногах, оба футболиста упали — следовало продолжить игру», — отметил Бобров.
Главный тренер «Факела» Олег Василенко заявил: перед сезоном командам объясняли трактовку подобных эпизодов.
«Было сказано, что если в такой ситуации игрок обороняющейся команды ставит ногу, а ему бьют по ноге — это не пенальти. Показывали нам моменты и рассказывали о них. Сейчас мы сразу обратились к судьям, посмотрели повтор, нам сказали, что ВАР так решил. Ну решили и решили. Поэтому я не считаю, что мы проиграли. Да, по счету на табло — пенальти на последней минуте. Конечно, это обидно. Но ребята действовали дисциплинированно, строго, хорошо. Нормально, прорвемся», — сказал он в эфире «Матч ТВ».
Воронежцы при этом пообещали обратиться в ЭСК.
«Негативно смотрю на то, что команда допустила этот эпизод, — сказал «СЭ» спортивный директор «Факела» Руслан Пименов. — Уже не в первый раз это происходит, когда ставят пенальти или пропускаем в конце — нехватка концентрации. Что касается самого пенальти, то в этом разберется судейская комиссия. Мы обратимся, попросим разобрать момент. Но матч уже сыгран, и, к сожалению, очков в нем мы не заработали».
Интересно, что для Кондакова это второй похожий эпизод с заработанным пенальти в этом году. Весной в первом полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России с «Махачкалой» «Зенит» забил победный 11-метровый (1:0), который назначили за контакт между Даниилом и Сосланом Кагермазовым. Позднее ЭСК признала решение ошибочным.
Пенальти в Воронеже стал для «Зенита» 16-м в РПЛ с начала прошлого сезона. Ближайший преследователь по этому показателю, «Акрон», пробил 10 одиннадцатиметровых.
Фролов допустил ошибки и в эпизоде с удалением Дивеева?
Вопросы к работе Фролова возникли и после эпизода с удалением Дивеева. На 82-й минуте Николай Гиоргобиани продолжительное время удерживал защитника «Зенита» рукой и тянул его за футболку. Рефери мог остановить игру сразу, но не сделал этого. А Игорь не сдержался — и ударил соперника в ответ.
Сначала Фролов показал желтые карточки обоим футболистам. Однако видеоассистенты Анатолий Жабченко и Евгений Буланов пригласили судью к монитору. После просмотра повтора арбитр заменил предупреждение Дивееву на прямую красную карточку.
«При этом он не отменил соответствующим жестом предупреждение и почему-то объявил, что зенитовец совершил серьезное нарушение правил, а не допустил агрессию», — написал Бобров.
Сергей Семак также остался недоволен удалением.
«Если бы судья раньше свистнул, никаких проблем не было бы. Почему он не свистит, я не понял. Судья сказал, что Дивеев ударил нападающего по ноге, но у него нога была на весу, куда он ее поставит? Контакт был внизу, в нем не было никакой грубости, это мое мнение», — поделился тренер в эфире «Матч ТВ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
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2
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
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3
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
12
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Александр Соболев
Зенит
|5
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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Маркиньос
Спартак
|3
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0