Полузащитник «Спартака» Пруцев о матче с «Зенитом»: «Полностью превосходили соперника»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев поделился мнением о матче с «Зенитом» (2:0) в 5-м туре РПЛ.

«В последнее время матчи с питерцами у «Спартака» получаются заметно лучше? Так и есть. Мы и в Суперкубке играли с преимуществом, а на этот раз одержали абсолютно заслуженную победу. Полностью превосходили соперника. Считаю, за последнее время «Спартак» стал заметно сильнее. Сейчас у нас очень хороший тренерский штаб. Досконально анализируем каждого соперника, внимательно готовимся ко всем матчам. Грамотно играем тактически и действуем как единый механизм. Отсюда такая легкость во взаимопонимании — как на поле, так и в коллективе в целом», — приводит слова Пруцева пресс-служба красно-белых.

«Спартак» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 30 августа красно-белые встретятся с «Оренбургом» в 6-м туре чемпионата России. Встреча пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 17.30 по местному времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями поединка «Спартак» — «Оренбург» можно в матч-центре «СЭ».