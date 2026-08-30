Джикия о поражении «Локомотива» в матче с «Динамо»: «Много всего не хватило»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче против «Динамо» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

«Много всего не хватило для положительного результата. Да, они забили, но это скорее мы пропустили ненужный момент с пенальти. Постараюсь судейство не обсуждать», — сказал Джикия «СЭ».

«Динамо» с 10 очками поднялось на пятое место в РПЛ. «Локомотив» с 3 очками остается на 14-й позиции.