«Родина» — «Балтика»: прямая трансляция, смотреть онлайн

«Родина» и «Балтика» встретятся в 6-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 30 августа. Игра состоится на «Арене Химки» в Химках и начнется в 15.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

30 августа, 15:00. Арена Химки (Химки)

Следить за ключевыми событиями игры «Родина» — «Балтика» можно в матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет платный телеканал «Матч Премьер». Эфир матчей РПЛ также доступен на сайте matchtv.ru.

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