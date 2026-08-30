«Родина» и «Балтика» объявили составы на матч 6-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Родины» и «Балтики» на матч 6-го тура РПЛ.

«Родина»: Волков, Гогличидзе, Мещанинов, Наде, Бессмертный, Сокол, Фищенко, Посо, Рейна, Онугха, Максименко.

Запасные: Айдаров, Тананев, Дятлов, Крижан, Егорычев, Бакаев, Ушатов, Мусаев, Гордюшенко, Гарибян, Сиссоко, Тимошенко.

«Балтика»: Латышонок, Варатынов, Гассама, Андерсон, Бевеев, Муйоколо, Мурид, Мендель, Титков, Поспелов, Хиль.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Кирш, Муфи, Беликов, Рядно, Шильцов, Илья Петров, Ковач, Максим Петров, Оффор, Йенне.

Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках в воскресенье, 30 августа. Начало — в 15.00 по московскому времени. Следить за ключевыми событиями игры можно в матч-центре «СЭ».