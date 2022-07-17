В «Ахмате» призвали не обсуждать работу Безбородова в матче против «Спартака»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейство Владислава Безбородова в матче со «Спартаком» (1:1).

«Не хотелось бы комментировать судей. Только первый тур. Эпизод с рукой? Мы слышали уважаемых экспертов, которые сказали, что пенальти не было. Если у «Спартака» возникли вопросы, они в праве задать их в ЭСК. Давайте оценивать игру команд, а не судей. У нас тоже футболисты там где должны были забивать, не забили», — сказал Айдамиров «СЭ».

В следующем туре «Спартак» также на выезде сыграет против «Краснодара». Встреча пройдет 23 июля. «Ахмат» на следующий день на своем поле примет «Факел».