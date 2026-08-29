«Факел» — «Зенит»: Соболев реализовал пенальти в концовке

«Зенит» открыл счет в матче против «Факела» в 6-м туре РПЛ — 1:0.

На 90+3-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.