«Спартак» — «Оренбург»: ориентировочные составы на матч РПЛ

«Спартак» и «Оренбург» сыграют в 6-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 30 августа. Встреча пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

30 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

Ориентировочный состав «Спартака»

Максименко — Денисов, Ву, Бабич, Зобнин — Умяров, Жедсон Фернандеш — Солари, Барко, Маркиньос — Угальде.

Из-за травм игру пропустят Даниил Зорин и Руслан Литвинов. Участие Кристофера Мартинса находится под вопросом.

Ориентировочный состав «Оренбурга»

Овсянников — Сивис, Паласиос, Татаев, Ценов — Болотов, Куль — Рыбчинский, Пуэбла, Касаджиков — Гузина.

У «Оренбурга» под вопросом участие Евгения Назаренко и Гонсалеса.

Официальные стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала встречи. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями игры «Спартак» — «Оренбург» можно в матч-центре «СЭ».

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