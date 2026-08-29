Падение «Локомотива» продолжается. «Динамо» справилось с ним даже без Тюкавина

Команда Галактионова приближается к зоне вылета.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

29 августа, 20:00. РЖД Арена (Москва)

С каждым туром за «Локомотив» становится все страшнее.

После старта-катастрофы (теперь уже восемь матчей без побед во всех турнирах!) и падения на 14-е место Михаил Галактионов пошел на очередные — самые глобальные — эксперименты. Для начала — уже в четвертом туре подряд — у «Локомотива» сменилась пара центральных защитников. С «Акроном» выходили Ньямси и Морозов, с «Оренбургом» — Ньямси и Джикия, с ЦСКА — Ньямси и Монтес. А матч против «Динамо» начали Джикия и Монтес — при этом уже в перерыве Георгия заменил Морозов. Удивило и отсутствие Бакаева, а также выход Годяева. Но главная неожиданность — переход на 4-4-2, где пару форвардов составили Раков и Пиняев.

Сандро Шварц, конечно, тоже приготовил сюрпризы, но не настолько глобальные. Отметим возвращение в основу «Динамо» Касереса и Рубенса, отсутствие Тюкавина (его подменил Сергеев), а также нестандартный (но вынужденный) выбор в центре — Глебов, Миранчук, Бителло.

Если план «Локо» частично заключался в том, чтобы окончательно запутать соперника, то поначалу он работал. «Динамо», конечно, в финальной трети — да и в выходах из обороны — выглядело чуть конкретнее, но в целом мы увидели один из самых скучных и откровенно слабых таймов в сезоне. Обе команды больше мучились, чем играли.

После перерыва «Локо» наконец-то приблизился к реализации основной задумки с попытками забежать за спины центральным защитникам. Например, атака с открыванием Годяева и выстрелом Пиняева была очень близка к голу — и им бы и завершилась, если бы не офсайд.

Чуть ли не в следующем выпаде у команды Галактионова почти прошла комбинация уже из прошлого сезона: отбор, быстрое включение и резкая контратака. Снова все мог решить Пиняев, но Руденко здорово сработал в отборе, а передачу выполнил ужасно.

Глядя на эти две атаки, даже сложилось ощущение, что «Локо» наконец-то начал приходить в себя. Во всяком случае, не было того, что мы видели против ЦСКА, когда красно-зеленые были не в состоянии перейти за центр и пробить по воротам.

Но ровно в этот момент «Динамо» включилось и практически без моментов сделало гол.

Аплодисменты Гладышеву — все это время он был абсолютно незаметен, но поддержал прессинг, рванул в нужную зону в штрафную и подставился под фол Монтеса. Мягко говоря, не самый очевидный пенальти, но контакт все-таки был — как и падение Ярослава. Осипенко оставалось переиграть Митрюшкина — с чем он безупречно справился. Хотя это не самая простая задача.

0:1 — а опций по спасению дерби у Галактионова изначально практически не было. После гола выскочил Бакаев — и это наверняка планировалось заранее. Следом — Коваленко, Голубев и Салтыков. Плюс ситуативно вперед прибегал Морозов — и однажды был близок к тому, чтобы заработать пенальти.

«Динамо» тоже перестроилось: Шварц выпустил третьим защитником Маричаля и перешел на игру по счету. С учетом финального навала «Локо» ход выглядел логичным. Хотя самым острым моментом в концовке стал подкат Монтеса, на огромной скорости врезавшегося в Расулова. Перемотанная голова, шлем и кровь из носа — все выглядело страшно, но Курбан остался в воротах и героически доиграл до финального свистка.

Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Такой, кстати, получилась и победа «Динамо». Очевидно, что идеи Шварца по-прежнему работают эпизодически и процентов на 60-70; что идет активная фаза перестройки; что параллельно штаб решает кадровые проблемы в виде отсутствия Тюкавина и Фомина (оба очень переживали, сидя на трибуне).

Но здесь вскрывается ключевое отличие команд Шварца и Галактионова. «Динамо» не феерит, у него часто очень много не получается — особенно реализация. Хотя против «Локо» почти не было моментов.

Но есть очки. Есть победы. Есть выигранное дерби. И промежуточное пятое место.

А «Локо» — все еще четырнадцатый. Без побед. Без усиления. Без работающих тренерских идей. И с новым антирекордом по очкам после шестого тура.

А впереди — выезды к «Балтике» и к «Зениту». И очень высокие шансы оказаться в зоне вылета после этого турне.