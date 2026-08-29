Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Падение «Локомотива» продолжается. «Динамо» справилось с ним даже без Тюкавина

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Команда Галактионова приближается к зоне вылета.
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Динамо

С каждым туром за «Локомотив» становится все страшнее.

После старта-катастрофы (теперь уже восемь матчей без побед во всех турнирах!) и падения на 14-е место Михаил Галактионов пошел на очередные — самые глобальные — эксперименты. Для начала — уже в четвертом туре подряд — у «Локомотива» сменилась пара центральных защитников. С «Акроном» выходили Ньямси и Морозов, с «Оренбургом» — Ньямси и Джикия, с ЦСКА — Ньямси и Монтес. А матч против «Динамо» начали Джикия и Монтес — при этом уже в перерыве Георгия заменил Морозов. Удивило и отсутствие Бакаева, а также выход Годяева. Но главная неожиданность — переход на 4-4-2, где пару форвардов составили Раков и Пиняев.

Сандро Шварц, конечно, тоже приготовил сюрпризы, но не настолько глобальные. Отметим возвращение в основу «Динамо» Касереса и Рубенса, отсутствие Тюкавина (его подменил Сергеев), а также нестандартный (но вынужденный) выбор в центре — Глебов, Миранчук, Бителло.

Если план «Локо» частично заключался в том, чтобы окончательно запутать соперника, то поначалу он работал. «Динамо», конечно, в финальной трети — да и в выходах из обороны — выглядело чуть конкретнее, но в целом мы увидели один из самых скучных и откровенно слабых таймов в сезоне. Обе команды больше мучились, чем играли.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Динамо» победило «Локомотив» после гола с пенальти Осипенко: онлайн-трансляция матча РПЛ

После перерыва «Локо» наконец-то приблизился к реализации основной задумки с попытками забежать за спины центральным защитникам. Например, атака с открыванием Годяева и выстрелом Пиняева была очень близка к голу — и им бы и завершилась, если бы не офсайд.

Чуть ли не в следующем выпаде у команды Галактионова почти прошла комбинация уже из прошлого сезона: отбор, быстрое включение и резкая контратака. Снова все мог решить Пиняев, но Руденко здорово сработал в отборе, а передачу выполнил ужасно.

Глядя на эти две атаки, даже сложилось ощущение, что «Локо» наконец-то начал приходить в себя. Во всяком случае, не было того, что мы видели против ЦСКА, когда красно-зеленые были не в состоянии перейти за центр и пробить по воротам.

Но ровно в этот момент «Динамо» включилось и практически без моментов сделало гол.

Аплодисменты Гладышеву — все это время он был абсолютно незаметен, но поддержал прессинг, рванул в нужную зону в штрафную и подставился под фол Монтеса. Мягко говоря, не самый очевидный пенальти, но контакт все-таки был — как и падение Ярослава. Осипенко оставалось переиграть Митрюшкина — с чем он безупречно справился. Хотя это не самая простая задача.

0:1 — а опций по спасению дерби у Галактионова изначально практически не было. После гола выскочил Бакаев — и это наверняка планировалось заранее. Следом — Коваленко, Голубев и Салтыков. Плюс ситуативно вперед прибегал Морозов — и однажды был близок к тому, чтобы заработать пенальти.

«Динамо» тоже перестроилось: Шварц выпустил третьим защитником Маричаля и перешел на игру по счету. С учетом финального навала «Локо» ход выглядел логичным. Хотя самым острым моментом в концовке стал подкат Монтеса, на огромной скорости врезавшегося в Расулова. Перемотанная голова, шлем и кровь из носа — все выглядело страшно, но Курбан остался в воротах и героически доиграл до финального свистка.

Сандро Шварц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Такой, кстати, получилась и победа «Динамо». Очевидно, что идеи Шварца по-прежнему работают эпизодически и процентов на 60-70; что идет активная фаза перестройки; что параллельно штаб решает кадровые проблемы в виде отсутствия Тюкавина и Фомина (оба очень переживали, сидя на трибуне).

Но здесь вскрывается ключевое отличие команд Шварца и Галактионова. «Динамо» не феерит, у него часто очень много не получается — особенно реализация. Хотя против «Локо» почти не было моментов.

ЦСКА победил &laquo;Локомотив&raquo; (3:2) в&nbsp;дерби на&nbsp;своем поле в&nbsp;5-м туре РПЛ.ЦСКА ворвался в группу лидеров, «Локо» погружается в пучину, «Ахмат» Черчесова эффектно оттолкнулся от дна

Но есть очки. Есть победы. Есть выигранное дерби. И промежуточное пятое место.

А «Локо» — все еще четырнадцатый. Без побед. Без усиления. Без работающих тренерских идей. И с новым антирекордом по очкам после шестого тура.

А впереди — выезды к «Балтике» и к «Зениту». И очень высокие шансы оказаться в зоне вылета после этого турне.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Ядонг нокаутировал Умара Нурмагомедова в главном бою турнира UFC в Шанхае
«Что вообще происходит?» ISU меняет критерии по отбору на этапы Гран-при
Умар улетел в кошмарный нокаут, его брат чуть не развязал драку, а титульный бой теперь далеко. Что произошло после шокирующего поражения Нурмагомедова от Ядонга
Актер «Обратной стороны Луны» Сергей Максимов скончался на 81-м году жизни
Гросси заявил о возможном отключении энергоснабжения ЗАЭС через 10 дней
Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до 30 сентября
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Краснодар» — «Ростов» и все матчи
Пивоваров: «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» в упорной борьбе»
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Тюкавина готовят к «Спартаку»
РПЛ, 6-й тур, расписание и результаты: «Локомотив» проиграл «Динамо», «Спартак» против «Оренбурга» и другие матчи
«Локомотив» дома проиграл «Динамо» после гола Осипенко с пенальти
«Динамо» победило «Локомотив» после гола с пенальти Осипенко: онлайн-трансляция матча РПЛ
Вратарь «Динамо» Расулов получил травму головы и в шлеме доиграет матч с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Вообще бардак». «Ростов» возмутился отменой пенальти в матче с «Краснодаром»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости