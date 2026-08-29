Падение «Локомотива» продолжается. «Динамо» справилось с ним даже без Тюкавина
С каждым туром за «Локомотив» становится все страшнее.
После старта-катастрофы (теперь уже восемь матчей без побед во всех турнирах!) и падения на 14-е место Михаил Галактионов пошел на очередные — самые глобальные — эксперименты. Для начала — уже в четвертом туре подряд — у «Локомотива» сменилась пара центральных защитников. С «Акроном» выходили Ньямси и Морозов, с «Оренбургом» — Ньямси и Джикия, с ЦСКА — Ньямси и Монтес. А матч против «Динамо» начали Джикия и Монтес — при этом уже в перерыве Георгия заменил Морозов. Удивило и отсутствие Бакаева, а также выход Годяева. Но главная неожиданность — переход на 4-4-2, где пару форвардов составили Раков и Пиняев.
Сандро Шварц, конечно, тоже приготовил сюрпризы, но не настолько глобальные. Отметим возвращение в основу «Динамо» Касереса и Рубенса, отсутствие Тюкавина (его подменил Сергеев), а также нестандартный (но вынужденный) выбор в центре — Глебов, Миранчук, Бителло.
Если план «Локо» частично заключался в том, чтобы окончательно запутать соперника, то поначалу он работал. «Динамо», конечно, в финальной трети — да и в выходах из обороны — выглядело чуть конкретнее, но в целом мы увидели один из самых скучных и откровенно слабых таймов в сезоне. Обе команды больше мучились, чем играли.
После перерыва «Локо» наконец-то приблизился к реализации основной задумки с попытками забежать за спины центральным защитникам. Например, атака с открыванием Годяева и выстрелом Пиняева была очень близка к голу — и им бы и завершилась, если бы не офсайд.
Чуть ли не в следующем выпаде у команды Галактионова почти прошла комбинация уже из прошлого сезона: отбор, быстрое включение и резкая контратака. Снова все мог решить Пиняев, но Руденко здорово сработал в отборе, а передачу выполнил ужасно.
Глядя на эти две атаки, даже сложилось ощущение, что «Локо» наконец-то начал приходить в себя. Во всяком случае, не было того, что мы видели против ЦСКА, когда красно-зеленые были не в состоянии перейти за центр и пробить по воротам.
Но ровно в этот момент «Динамо» включилось и практически без моментов сделало гол.
Аплодисменты Гладышеву — все это время он был абсолютно незаметен, но поддержал прессинг, рванул в нужную зону в штрафную и подставился под фол Монтеса. Мягко говоря, не самый очевидный пенальти, но контакт все-таки был — как и падение Ярослава. Осипенко оставалось переиграть Митрюшкина — с чем он безупречно справился. Хотя это не самая простая задача.
0:1 — а опций по спасению дерби у Галактионова изначально практически не было. После гола выскочил Бакаев — и это наверняка планировалось заранее. Следом — Коваленко, Голубев и Салтыков. Плюс ситуативно вперед прибегал Морозов — и однажды был близок к тому, чтобы заработать пенальти.
«Динамо» тоже перестроилось: Шварц выпустил третьим защитником Маричаля и перешел на игру по счету. С учетом финального навала «Локо» ход выглядел логичным. Хотя самым острым моментом в концовке стал подкат Монтеса, на огромной скорости врезавшегося в Расулова. Перемотанная голова, шлем и кровь из носа — все выглядело страшно, но Курбан остался в воротах и героически доиграл до финального свистка.
Такой, кстати, получилась и победа «Динамо». Очевидно, что идеи Шварца по-прежнему работают эпизодически и процентов на 60-70; что идет активная фаза перестройки; что параллельно штаб решает кадровые проблемы в виде отсутствия Тюкавина и Фомина (оба очень переживали, сидя на трибуне).
Но здесь вскрывается ключевое отличие команд Шварца и Галактионова. «Динамо» не феерит, у него часто очень много не получается — особенно реализация. Хотя против «Локо» почти не было моментов.
Но есть очки. Есть победы. Есть выигранное дерби. И промежуточное пятое место.
А «Локо» — все еще четырнадцатый. Без побед. Без усиления. Без работающих тренерских идей. И с новым антирекордом по очкам после шестого тура.
А впереди — выезды к «Балтике» и к «Зениту». И очень высокие шансы оказаться в зоне вылета после этого турне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
3
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
6
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
7
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
8
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
9
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
10
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
11
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|0 : 1
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|3 : 3
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0