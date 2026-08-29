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Сегодня, 01:20

«Факел» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 6-го тура чемпионата России.

Фото «СЭ»
Новое Ранее
2:20

«Факел» — «Зенит»: потери

У «Факела» матч пропустят травмированные защитник Станислав Магкеев и нападающий Максим Турищев.

«Зенит» на встречу в Воронеже отправился без получившего повреждение полузащитника Вендела. Также в игре не примет участия нападающий Максим Глушенков, который был удален в прошлом матче со «Спартаком».

2:10

«Факел» — «Зенит»: личные встречи

В последних 10 официальных матчах огромный перевес в пользу «Зенита»: семь побед у петербуржской команды и три ничейных результата.

В последний раз команды встречались друг с другом в позапрошлом сезоне: «Зенит» одержал четыре победы в четырех матчах — две в Кубке (3:0 в Санкт-Петербурге и 1:0 в Воронеже) и две в Премьер-лиге (3:1 дома и 2:0 на выезде).

2:00

«Зенит»: форма на старте чемпионата

В пяти играх РПЛ у команды Сергея Семака два поражения — дома от «Родины» (1:2) и в гостях от «Спартака» (0:2). Также чемпион одержал три разгромных победы — в гостях над «Акроном» (5:0) и «Оренбургом» (3:0) и дома над московским «Динамо» (3:0).

1:50

«Факел»: форма на старте чемпионата

Команда Олега Василенко пока не побеждала в этом сезоне РПЛ, но именно на своем поле дважды не пропустила и не проиграла — с «Ахматом» (0:0) и «Оренбургом» (0:0). Также было два гостевых поражения от лидеров чемпионата — в гостях от ЦСКА (0:1) и «Краснодара» (2:3), а также дома от махачкалинского «Динамо» (1:2).

1:40

Где смотреть трансляцию матча «Факел» — «Зенит»

Игру в прямом эфире покажет спортивный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

1:35

«Факел» примет «Зенит» в матче 6-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 15:00. Факел (Воронеж)
Факел
Зенит

1:30

Дата, место и время начала матча «Факел» — «Зенит»

Матч команд Олега Василенко и Сергея Семака состоится в субботу, 29 августа, в Воронеже на стадионе «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.

1:20

В субботу, 29 августа, «Факел» примет «Зенит» в 6-м туре РПЛ. Команды находятся в разных частях турнирной таблицы: после пяти туров сине-бело-голубые были четвертыми, а воронежцы — предпоследними.

У «Факела» нет ни одной победы в чемпионате, но при этом дома были добыты две ничьи. У «Зенита» два поражения: на выезде от «Спартака» и на домашней арене от «Родины». Явным фаворитом в матче можно назвать чемпиона страны, но петербуржцы уже проигрывали другой команде, поднявшейся из Первой лиги.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Факел» — «Зенит». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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