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Сегодня, 01:20
«Факел» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 6-го тура чемпионата России.
«Факел» — «Зенит»: потери
У «Факела» матч пропустят травмированные защитник Станислав Магкеев и нападающий Максим Турищев.
«Зенит» на встречу в Воронеже отправился без получившего повреждение полузащитника Вендела. Также в игре не примет участия нападающий Максим Глушенков, который был удален в прошлом матче со «Спартаком».
«Факел» — «Зенит»: личные встречи
В последних 10 официальных матчах огромный перевес в пользу «Зенита»: семь побед у петербуржской команды и три ничейных результата.
В последний раз команды встречались друг с другом в позапрошлом сезоне: «Зенит» одержал четыре победы в четырех матчах — две в Кубке (3:0 в Санкт-Петербурге и 1:0 в Воронеже) и две в Премьер-лиге (3:1 дома и 2:0 на выезде).
«Зенит»: форма на старте чемпионата
В пяти играх РПЛ у команды Сергея Семака два поражения — дома от «Родины» (1:2) и в гостях от «Спартака» (0:2). Также чемпион одержал три разгромных победы — в гостях над «Акроном» (5:0) и «Оренбургом» (3:0) и дома над московским «Динамо» (3:0).
«Факел»: форма на старте чемпионата
Команда Олега Василенко пока не побеждала в этом сезоне РПЛ, но именно на своем поле дважды не пропустила и не проиграла — с «Ахматом» (0:0) и «Оренбургом» (0:0). Также было два гостевых поражения от лидеров чемпионата — в гостях от ЦСКА (0:1) и «Краснодара» (2:3), а также дома от махачкалинского «Динамо» (1:2).
Где смотреть трансляцию матча «Факел» — «Зенит»
Игру в прямом эфире покажет спортивный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Факел» — «Зенит»
Матч команд Олега Василенко и Сергея Семака состоится в субботу, 29 августа, в Воронеже на стадионе «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.
В субботу, 29 августа, «Факел» примет «Зенит» в 6-м туре РПЛ. Команды находятся в разных частях турнирной таблицы: после пяти туров сине-бело-голубые были четвертыми, а воронежцы — предпоследними.
У «Факела» нет ни одной победы в чемпионате, но при этом дома были добыты две ничьи. У «Зенита» два поражения: на выезде от «Спартака» и на домашней арене от «Родины». Явным фаворитом в матче можно назвать чемпиона страны, но петербуржцы уже проигрывали другой команде, поднявшейся из Первой лиги.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Факел» — «Зенит». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0