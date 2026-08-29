«Факел» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Факел» — «Зенит»: личные встречи

В последних 10 официальных матчах огромный перевес в пользу «Зенита»: семь побед у петербуржской команды и три ничейных результата.

В последний раз команды встречались друг с другом в позапрошлом сезоне: «Зенит» одержал четыре победы в четырех матчах — две в Кубке (3:0 в Санкт-Петербурге и 1:0 в Воронеже) и две в Премьер-лиге (3:1 дома и 2:0 на выезде).