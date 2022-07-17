Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче против «Спартака» (1:1) в первом туре РПЛ.

«В первом тайме у нас все складывалось, во втором играли чуть похуже. Результат тот, который есть. Мы рассчитывали на большее походу игры. Но итоговым результатом удовлетворены», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Спартак» в матче 1-го тура РПЛ на выезде сыграл против «Ахмата» вничью со счетом 1:1.

В следующем туре «Спартак» также на выезде сыграет против «Краснодара». Встреча пройдет 23 июля. «Ахмат» на следующий день на своем поле примет «Факел».