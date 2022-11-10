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10 ноября, 07:55

Дивеев: «Я не верил в «Спартак», но клуб тактически прибавил при Абаскале»

Дивеев прокомментировал игру «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.
Руслан Минаев
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал игру «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Когда были сборы [предсезонные] я сказал, что в «Спартак» не верю. Потому что я помню, как они играл в том году и было непонятно, во что они играли. Команда играет то в три, то в четыре защитника. То длинными передачами, то контроль.

Сейчас «Спартак» прибавил. Про Абаскаля и Федя [Чалов] рассказывал, он был с ним в «Базеле». «Спартак» прибавил при Абаскале тактически. Промес, если смотреть как зритель, стал другим. Он забивает, все просто», — сказал Дивеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Абаскаль назначен на должность главного тренера «Спартака» в июне 2022 года. В этом сезоне красно-белые идут на втором месте в РПЛ с 33 очками.

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Игорь Дивеев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

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