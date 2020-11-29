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Зарема Салихова проигнорировала вопрос о вступлении в должность в «Спартаке»

18:42
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, проигнорировала вопрос об официальном вступлении в должность в клубе. Ранее появлялась информация, что она может получить должность в структуре клуба.

По данным «Чемпионата», Шамиль Газизов может покинуть пост гендиректора клуба, а Салихова займет его должность.

При этом глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию о том, что на заседании совета директоров клуба будет обсуждаться вопрос об увольнении генерального директора Шамиля Газизова. (Севастиан Терлецкий)

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