Зарема Салихова проигнорировала вопрос о вступлении в должность в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, проигнорировала вопрос об официальном вступлении в должность в клубе. Ранее появлялась информация, что она может получить должность в структуре клуба.

По данным «Чемпионата», Шамиль Газизов может покинуть пост гендиректора клуба, а Салихова займет его должность.

При этом глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию о том, что на заседании совета директоров клуба будет обсуждаться вопрос об увольнении генерального директора Шамиля Газизова. (Севастиан Терлецкий)