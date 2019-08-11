Юрий Семин: "Так транжирить моменты нельзя. Надо добивать соперника"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о разгромной победе над "Уралом" (4:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

– С "Уралом" всегда очень тяжело. Но на этот раз все удалось, могли забить больше четырех мячей, - отметил Семин.

– Не возникало тревоги, что по такой игре, когда не реализовывали моменты, все могло закончиться не очень хорошо?

– Возникало, 2:0 – счет скользкий. Вроде победил, но пропускаешь гол, и начинается агония. В перерыве мы серьезно разговаривали, футболисты сами проявили большую инициативу. Поняли, что нужно продолжать так же играть. Конечно, так транжирить моменты нельзя. Надо добивать, но этого у нас пока нет. Такая же ситуация была и в Самаре. (Юлия Яковлева)