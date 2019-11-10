Юрий Семин: «Мне кажется, что у Крыховяка сломан нос и сотрясение»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) рассказал о состоянии здоровья полузащитника Гжегожа Крыховяка.

— Завоевали очко — это хороший результат, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Недоволен только тем эпизодом, когда нам забивали гол. Не должны были терять концентрацию в концовке тайма.

Во-первых, вынужденная замена перед началом игры Рыбуса. У него растяжение — оно не дало ему играть.

Во-вторых, вынужденная замена Крыховяка. Наверное, у него серьезное повреждение. Мне кажется, что у него сломан нос и сотрясение.

Федор Смолов и Антон Миранчук? Тяжело входить в такой матч.

«Краснодар», наверное, выглядел чуть получше. Больше атаковал. В опорной зоне у нас не было ни одного опорника оборонительного плана.

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