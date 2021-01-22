Известный советский и российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал для «СЭ» переход форварда Александра Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака».

«Все прогнозы, которые довались на тему переходов наших футболистов в Европу, как правило, не сбывались. В редчайших случаях бывали исключение, как Головин, например. Остальные вернулись обратно, -сказал Лоза «СЭ». — Сейчас следим за Миранчуком, но надо, чтобы прошло время, чтобы судить о его отъезде. Трудно говорить сейчас, получится у Кокорина или нет — как пойдет. «Фиорентина», конечно, не «Барселона» и не «Милан», но, тем не менее, это крепкий клуб с высокими требованиями.

Радует, что Саша уехал именно в итальянский чемпионат. Он, так скажем, более прогулочный, нежели условный английский. Тут, может быть, у Кокорина и будут шансы, если хватит физики. Конечно, престижно поиграть в хорошем европейском клубе, это войдет в биографию спортсмена. Это и диктует расценки футболиста на будущее — где играл, кому забивал? Видите сами, какие у нас сейчас клубы. Сдуваются быстро и не участвуют в весенних стадиях в Европе. Конечно, шанс заиграть есть. Если он использует этот шанс — честь ему и хвала, если вернется назад, как побитая собачонка, мы разведем руками и скажем — ну мы же предупреждали».

«Спартак» достиг договоренности с «Фиорентиной» о переходе в итальянский клуб 29-летнего нападающего Александра Кокорина. Футболист уже покинул расположение команды, чтобы отправиться на медобследование. Если оно пройдет успешно, то с нападающим будет заключен контракт.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» летом 2020 года. В московском клубе форвард провел всего десять матчей, пропустив целый ряд игр из-за травмы. В составе красно-белых он забил два мяча: реализовал пенальти в матчах против «Химок» и «Ротора».

(Владимир Пушкарев)