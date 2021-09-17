Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Юрий Гаврилов: «Трагедия в «Спартаке» происходит из-за руководства. Нет смысла увольнять Виторию»

16:41
Теги:

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал ситуацию в «Спартаке» после домашнего поражения от польской «Легии» в Лиге Европы (0:1).

«Легия» для меня ничто, и даже с ней не смогли соперничать. Трагедия в «Спартаке» будет происходить до тех пор, пока все не вернется обратно. Руководители сами в футболе ничего не понимают, не играли в него никогда. Присосались к этой системе и делают свои дела. А на футбол им все равно. Это можно сказать и не только про Федуна", — сказал Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также ветеран советского футбола высказался о тренере «Спартака» Руе Витории.

«Когда нет результата, всегда возникают разговоры об увольнении. Если его работа не устраивает руководство, то надо думать, кого брать на его место. Но был Эмери, у него ничего не получилось в «Спартаке», а потом с «Севильей» он несколько раз выиграл Лигу Европы. Витория не первый и не последний, кого будут искать, если уволят? Нет никакого смысла в увольнении», — сказал Гаврилов в интервью «СЭ».

В первом туре групповой стадии Лиги Европы «Спартак» дома уступил «Легии» с минимальным счетом. Следующий матч в этом турнире московский клуб сыграет в гостях против «Наполи» 30 сентября в 19:45 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Добрался наконец-то». Карпин показал, как отдыхает в лесу после матчей сборной России
Где окажется Гусев? Кем усилится тонущий «Ак Барс»? Свежие инсайды КХЛ
В Госдуме прокомментировали продажу автомобилей, подаренных олимпийским призерам
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами? Магучих разгласила тайну
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд