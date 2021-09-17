Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал «СЭ» результаты российских клубов в первом туре группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Могу сказать только, что ни одна из наших команд не пройдет дальше. Даже с учетом того, что вчера «Локомотив» сыграл вничью. Российский футбол не способен конкурировать сейчас с Европой. Сюда привозят мусор, из нашего футбола сделали кормушку. Из Нобоа в России сделали Пеле, а он даже в своей стране, в своих командах не нужен. Отмывают деньги, а футбола никакого нет у нас», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

В еврокубках от России играют «Зенит» — в Лиге чемпионов, «Локомотив» и «Спартак» — в Лиге Европы.

В матчах 1-го тура «Зенит» проиграл «Челси» (0:1), «Спартак» уступил «Легии» (0:1), а «Локомотив» вырвал ничью с «Марселем» (1:1).