Юрий Дюпин: "Требования Шаронова – контроль мяча, скорость, прессинг"

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин, ставший лучшим игроком июля по оценкам "СЭ", в интервью "СЭ" рассказал о требованиях главного тренера казанской команды Романа Шаронова​.

– "Рубин" ассоциируется с оборонительными капканами Курбана Бердыева. Когда отправлялись в Казань, знали, в какой футбол хочет играть Роман Шаронов?

– Нет. Но в первый же день он объявил, что играем по схеме 4-3-3. Что подразумевает крен в сторону атаки. Требования Романа Сергеевича – контроль мяча, скорость, прессинг. Когда правильно расставляешь футболистов на поле, при потерях мгновенно вступаешь в отбор, успеваешь перекрыть свободные зоны – с тобой будет тяжело любому сопернику. Все это наигрывается на тренировках. (Александр Кружков)

Полностью интервью Дюпина