Юри Алберто — о переходе в «Зенит»: «Любой бразильский футболист мечтает попробовать свои силы в Европе»

Новичок «Зенита» Юри Алберто поделился эмоциями после перехода в российский клуб из бразильского «Интернасьонала».

— Юри, добро пожаловать в «Зенит»! Что вы чувствуете прямо сейчас?

— Я счастлив и очень мотивирован этим вызовом, который я получил. Благодарен Богу за то, что оказался здесь. Я счастлив и жду продолжения!

— Насколько это сложное решение — в 20 лет пересечь Атлантику и сменить Бразилию на Россию?

— Любой бразильский футболист мечтает попробовать свои силы в Европе, и я благодарен Богу за то, какую карьеру мне удалось сделать в моем клубе — в «Интернасьонале», и сейчас меня ждет новая цель, новый вызов. С нетерпением их ожидаю.

— Что для вас значит переход в такой клуб как «Зенит»?

— Я рассчитываю, что как можно скорее смогу адаптироваться — уже успел почувствовать определенные различия и в интенсивности, и в формате тренировок. Тем не менее, я надеюсь, что смогу как можно скорее привыкнуть. Самое главное — привыкнуть к русскому языку, чтобы лучше понимать партнеров на поле.