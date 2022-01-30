Агент Рассказова отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Урал»

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможном уходе футболиста в «Урал». Ранее об этом сообщали в Telegram-каналах.

«Рассказов продолжит карьеру в «Урале»? Впервые слышу об этом. Сложно сказать откуда появляются такие слухи и новости, это полный бред. Николай игрок «Спартака», — сказал «СЭ» агент игрока Валерий Мижигурскис.

В текущем сезоне 24-летний Рассказов провел 18 матчей за красно-белых и сделал одну результативную передачу. Контракт россиянина со «Спартаком» действует до конца июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает Рассказова в 1,2 миллиона евро.