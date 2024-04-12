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Юран заявил, что шокирован решением КДК РФС о дисквалификации

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал решение КДК РФС о своей дисквалификации.

В четверг, 11 апреля глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил, что 54-летний специалист дисквалифицирован на два матча условно с годичным испытательным сроком.

«Я немножко шокирован всей этой историей. Дали 50 тысяч штрафа, две игры дисквалификации условно и ещё год условно – за что? За одно матерное слово, вылетевшее на эмоциях? Я признаю, что произнес его, и извиняюсь за это.

Представьте ситуацию: я после нервной игры иду в раздевалку. И футболисты кипят, и тренеры, понятно, тоже. Просто шел и сам с собой разговаривал», – приводит слова Юрана «Чемпионат».

6 апреля «Пари НН» проиграл «Краснодару» (3:4) в матче 23-го тура РПЛ. После матча в СМИ появились видеозаписи, как Юран в агрессивной форме с использованием ненормативной лексики выражает недовольство судейством в подтрибунном помещении.

«Пари НН» (28 очков) занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей. 14 апреля нижегородцы на выезде сыграют с «Оренбургом» в матче 24-го тура РПЛ. Начало – в 12.00 по московскому времени.

 

Источник: «Чемпионат»
Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
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2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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