Юран заявил, что шокирован решением КДК РФС о дисквалификации

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал решение КДК РФС о своей дисквалификации.

В четверг, 11 апреля глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил, что 54-летний специалист дисквалифицирован на два матча условно с годичным испытательным сроком.

«Я немножко шокирован всей этой историей. Дали 50 тысяч штрафа, две игры дисквалификации условно и ещё год условно – за что? За одно матерное слово, вылетевшее на эмоциях? Я признаю, что произнес его, и извиняюсь за это.

Представьте ситуацию: я после нервной игры иду в раздевалку. И футболисты кипят, и тренеры, понятно, тоже. Просто шел и сам с собой разговаривал», – приводит слова Юрана «Чемпионат».

6 апреля «Пари НН» проиграл «Краснодару» (3:4) в матче 23-го тура РПЛ. После матча в СМИ появились видеозаписи, как Юран в агрессивной форме с использованием ненормативной лексики выражает недовольство судейством в подтрибунном помещении.

«Пари НН» (28 очков) занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей. 14 апреля нижегородцы на выезде сыграют с «Оренбургом» в матче 24-го тура РПЛ. Начало – в 12.00 по московскому времени.