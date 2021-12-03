«Я всю жизнь пахала, чтобы стать Глушаковой, что ли?» Коваленко рассказала, почему не взяла фамилию мужа

Ксения Коваленко, футболистка ЦСКА и жена Дениса Глушакова, в интервью «СЭ» объяснила, почему не взяла фамилию мужа.

— Не так давно ты выкладывала сторис с разбитой губой, пошутив, что это Денис. Через несколько часов все Telegram-каналы об этом написали. Ожидала, что будет такая реакция?

— Мы с Денисом вместе ехали в машине, когда я выложила эту историю. Через пару часов в каком-то канале выходит новость, что якобы он мне разбил губу. У него еще в этот момент были стерты кулаки, поэтому все сложилось. На самом деле, они были стерты, потому что я попросила его подшить бутсы. Он умеет это делать. Он тогда сказал мне, что я ненормальная и надо просто новые подарить. Я объяснила, что они очень нравятся, и он согласился. Пока работал, стер кулаки, потому что прошивать их было внутри очень сложно. А у меня в этот момент была простуда на губе.

Да, все сложилось... Что тут говорить, если мы недавно пошли в баню и выложила фото, где он закрыт веником. Такую же выложил и Денис. В итоге люди писали, что якобы я тусуюсь с какими-то одноклассниками в бане, пока мой муж что-то делает. Это было очень смешно! Честно, мне по фиг на это. Мне столько всего пишут. Я не хочу это поднимать, меня это не задевает. Просто смеюсь над этим и все.

— Часто с Денисом шутите друг над другом?

— Постоянно. Он мне всегда говорит, что я футбол с луны смотрю, а я его спрашиваю: что ты выиграл? У нас очень много шуток. Мы этим друг друга и цепляем. У нас все просто, спокойно и на юморе.

— Ты не меняла фамилию. Это связано с тем, что многие тебя знают именно как Ксению Коваленко?

— Я всю жизнь пахала, чтобы потом стать Глушаковой, что ли? Я столько работала на свою фамилию. Дениса знают больше, чем меня, но я не собираюсь этим пользоваться. Для меня было очень важным оставить свою фамилию, Денис был согласен с таким решением. Конечно, поворчал, но понял, что так будет правильнее. (Мария Куцубеева)

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