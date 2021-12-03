«СЭ» поговорил с самой эффектной футболисткой России.

Ксения Коваленко — одна из самых узнаваемых футболисток России. Вызывалась в сборную, становилась чемпионкой России, побеждала в Кубке и несколько раз могла закончить карьеру из-за травм, но возвращалась. В этом году Ксения официально стала женой Дениса Глушакова — в марте у них родилась дочь Мила.

В интервью «СЭ» Коваленко рассказала, как из-за травмы не уехала в Европу, об отношениях с Денисом и стереотипах о женском футболе.

«Мама выгоняла меня на тренировки. Говорила, что потом спасибо скажу»

— Ты и футбол — как так вышло? Помнишь, когда пришло осознание, что именно с этим ты хочешь связать свою жизнь?

— На самом деле я не могу ответить, почему выбрала футбол. В детстве родители отдавали меня на плавание, в школе занималась волейболом. Моя мама профессионально играла в волейбол. Сама я никогда не играла [в волейбол] на высоком уровне, но мне кажется, что есть задатки. Знаю, что подача у меня хорошая. Почему же все-таки футбол? Честно, не знаю. Душа отдала предпочтение этому виду спорта. Мне в нем комфортно, я хорошо в нем себя чувствую.

— Как родители отнеслись к твоему выбору?

— Спокойно. У меня даже был момент в детстве, когда я хотела бросить. У меня сложный характер, я постоянно ругалась с тренером. Мама выгоняла меня на тренировки. Говорила, что потом спасибо скажу.

— Они говорили, что футбол не женский вид спорта?

— Нет, такого никогда не было. Они по сей день рады за меня, гордятся.

— Твой путь начался с футбольной академии?

—Это была не академия. Я начала играть в Новокузнецке. Мой первый тренер — Шаламова Светлана Ивановна — решила сделать футбольную команду для девочек, собирала нас со всех школ. Вот я и пришла к ней.

Ксения Коваленко. Фото Instagram

— Спорт как-то влиял на учебу?

— Сначала — нет. Тренировки подстраивали под наше расписание. Спорт сказывался на учебе, когда я начала часто уезжать. У меня же не было спортивного класса — ходила в обычную школу.

— Как ты попала в профессиональную команду?

— Мы ездили с командой из Новокузнецка на различные соревнования. У нас в то время не набиралось 11 человек, поэтому организовывали соревнования по мини-футболу. Не помню, как это было, но то ли меня заметили, то ли наш тренер рассказала обо мне... Но я оказалась в команде «Кузбасс». Там уже был профессиональный уровень, Первая лига. Уже оттуда я попала в сборную, а потом переехала в Москву.

— Все знают, что в мужском футболе большая конкуренция. А как в женском футболе? Сложно пробиться в профессиональный клуб?

— Я бы не сказала, что очень сложно, но конкуренция присутствует. Помню, когда ездила на сборы с U-15, по Сибири собиралось примерно 40 человек. Не знаю, как с этим сейчас обстоят дела, но меня часто спрашивают: «Куда отдать свою дочь?»

— Как ты попала в ЦСКА?

— ЦСКА появился в 2017 году. Я тогда играла в «Россиянке», откуда многие в итоге перешли в ЦСКА. Ну и я в их числе. Первый год я не осознавала масштабов. Только потом поняла, какая это ответственность. Опять же, болельщиков стало много — это очень приятно. Я старалась выкладываться на максимум, потому что знала: люди приходят на меня смотреть, не хочется их разочаровывать.

— Можешь представить себя в другом клубе?

— Наверное, нет. У меня все сложилось с ЦСКА. Никогда не пожалею, что оказалась тут. Хоть сейчас болельщики и против меня — пишут всякое... Но я не обращаю внимания.

Ксения Коваленко. Фото Instagram

— Ты говорила, что у тебя были варианты уехать в Европу, но ты отказалась из-за проблем со здоровьем.

— Да, мне писали иностранные агенты, предлагали контракт. Но проблемы со здоровьем были тогда и есть сейчас. Мне кажется, что они у меня всегда! Я уже забыла, когда была полностью здоровой. Не знаю, зачем себя мучаю. Наверное, я мазохистка. Каждое утро просыпаюсь, смотрю на девчонок, а они такие окрыленные... Начинаю задумываться, настанет ли день, когда не будет ничего болеть.

— У тебя есть объяснение, почему женский футбол до сих пор так сильно уступает по популярности мужскому?

— Это зависит от восприятия женского футбола, если говорить конкретно про Россию. Не думаю, что в других странах есть выражение в духе: «Место женщины — на кухне». Кажется, так у нас раньше говорили? Отношение меняется, конечно. При этом мы видим, что во многих странах у многих клубов есть женские команды, а у нас нет. А от этого зависит увеличение интереса, рост аудитории. У нас все развивается гораздо медленнее.

Например, в Америке женский футбол — спорт номер один. Помню, как мы туда ездили с командой на турнир. Там было столько полей и столько девчонок, которые рубились в футбол! В Америке при каждом университете есть футбольная команда. Мы можем перенять у них отношение к женскому футболу. Сейчас РФС очень помогает развитию, идет сдвиг.

— Правда, что в женском футболе играют даже жестче, чем в мужском?

— Да! У нас постоянно стыки нога в ногу — не жалеем друг друга. Порой творится рубилово! Даже не знаю, почему так. При этом у нас минимум симуляций.

— Ты тоже играешь очень жестко, хотя в жизни очень женственная. Как ты это совмещаешь?

— Без жесткости на поле я бы не добилась ничего. Если ты спортсменка, это не значит, что ты должна плохо выглядеть. Ефимова, например, красотка, но вы думаете, что она без характера? Как бы она тогда добилась таких высот?

— Просто многие ассоциируют футболисток с мужиковатыми и неухоженными девушками.

— Ну, это очередной стереотип. Конечно, бываю девчонки с короткими стрижками, без макияжа и наращенных ресниц. Но это не значит, что они не следят за собой.

Ксения Коваленко. Фото Instagram

— Не могу не спросить про еще один стереотип — о нетрадиционной ориентации в женском футболе.

— Ты уже сама сказала, что это тоже стереотип. Я вообще не понимаю, кто такое вбивает людям в голову! Я еще понимаю, когда говорят о предыдущем поколении: куда ни посмотри, почти все были с короткой стрижкой. Хотя я тоже не понимаю, почему у них должна быть другая ориентация, если волосы короткие? У меня лучшая подруга практически всю жизнь ходит с короткой стрижкой, а вышла замуж, планирует детей. Бывает, что девушка суперухоженная, но у нее другая ориентация. Спорт, красота не влияют на ориентацию. Не знаю, почему у девушек может быть другая ориентация, но точно не из-за спорта.

— Как тебе появление Заремы в «Спартаке»? Многие подвязывают скандалы вокруг нее с работой Смородской в «Локомотиве» и делают вывод, что женщина в футболе — катастрофа.

— Это очередной стереотип. Во-первых, если ты профессионал своего дела, пол не важен. Во-вторых, я не считаю, что Зарема делает что-то плохое для «Спартака». Мне кажется, что она очень прямолинейная. Просто мужчины не могут воспринимать, что женщина способна разбираться в футболе. Ищут какой-то подвох. Отсюда предвзятое отношение. Зарема отошла, сказав: посмотрим на результат. Вы сами видите, какой результат теперь. Тут вопрос времени, если в итоге она окажется права, то многим закроет рот. Вот и все.

— Твой муж Денис Глушаков раньше играл в «Спартаке».

— Он до сих пор тепло отзывается о клубе. Честно, мне их жалко — когда вокруг все непонятно, какие-то интриги, это сказывается на игре. Как бы ты ни пытался сконцентрироваться, внешние факторы сильно отвлекают. И все это в таком большом клубе, в сезон столетия...

— Веришь, что Денис вернется в «Спартак»?

— Почему бы и нет? У нас сейчас модно говорить про спринты, ускорения, высокую интенсивность — по этим показателям он один из лучших опорных полузащитников лиги. Плюс за достаточно короткий промежуток сезона Денис уже забил 7 мячей. Хотя он играет на позиции, где многие наши опорники не забивают столько за всю карьеру. Я утрирую, конечно... Но мне правда кажется, что он бы сейчас усилил «Спартак».

Денис Глушаков и Ксения Коваленко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Следишь за мужской командой ЦСКА?

— Конечно. Я вообще стараюсь смотреть всю РПЛ — опять же, Денис там играет. Так что приходится следить! В ЦСКА очень нравится Марио Фернандес — у нас с ним ямочки на подбородке одинаковые.

— Расстроилась, что он ушел из сборной?

— Не скажу, что расстроилась. Если он сам считает, что у него больше нет сил и здоровья, чтобы совмещать сборную и клуб, то не могу его осуждать. Все правильно сделал.

— Как тебе сборная при Карпине?

— Мне нравится Карпин тем, что он хочет дать возможность нашим парням играть в футбол. Он раскрепощает их, избавляет от страха. Его психология мне импонирует. Надеюсь, что наша команда с ним вырастет и поверит, что может играть по-другому.

— У тебя есть объяснение, почему Карпина все так обожают?

— Если честно, до прихода Карпина в сборную я не знала, какой он. Поэтому не могу сравнить его с кем-то еще. Мне просто симпатизирует то, что он делает, вот и все.

— Результат сборной при нем — потолок? Или можно было лучше?

— Да, это максимум. Лучше не могли. Они выжали из себя все! Карпин в интервью говорил, что парни боятся играть. Думаю, ключевая проблема нашего футбола — психология. Мы и в еврокубках не можем выступать — все идет от головы. Понятно, что уровень наших игроков на фоне топ-соперников ниже. Но если бы они были в себе уверены, то играли бы лучше, мне так кажется.

— А как с этим бороться, как раскрепощать игроков?

— Если бы я знала, я была бы главным тренером сборной России, потому что и у меня бывают такие проблемы. Каждый сам должен работать над своей головой. Если игрок этого хочет, то найдет способ раскрепостить себя. Мне кажется, наши игроки сами себя боятся. Это главная проблема.

— Проход на ЧМ-2022 будет чудом?

— Я знаю, что есть люди, которые не хотят этого, чтобы потом сказать, что в России нет футбола. Все любят нашу сборную, когда она побеждает. Надеюсь, что парни докажут всем, что умеют играть в футбол.

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— При Карпине Денис вернулся в сборную. Твоя реакция, когда это случилось?

— Ну а какая может быть реакция? Конечно, я была рада за него. Счастлива, что он смог доказать, что является хорошим футболистом. Денис хотел туда попасть и достоин там быть. Очень расстроилась, когда его не вызвали в следующий раз — из-за травмы Денис не смог провести полноценный цикл и достаточное количество матчей. Мне кажется, он заслуживал вызова. Но ничего, впереди стыковые матчи. Верю, что он поедет в сборную, снова всем все докажет, проявит свои лидерские качества.

— Уже обсуждали матч с Польшей?

— Конечно. Мы практически все футбольные темы обсуждаем. Думаем, для России все возможно — с Польшей можно играть. Конечно, у них есть замечательный Левандовски, но, как говорится, один в поле не воин. Надеюсь, у нашей сборной все получится. С Денисом вместе.

— Ты говорила, что понимаешь Фернандеса в вопросе с уходом из сборной. Но у тебя у самой было восемь операций, серьезная травма позвоночника, недавние «кресты». Страшно вспоминать, что когда-то это все с тобой произошло?

— Меня до сих пор не отпустило. Надо все довосстановить, чтобы я могла играть нормально. Мне кажется, что я на каком-то резерве закончила этот год... Мой организм вообще был не готов к нагрузкам! Было очень тяжело. Думаю, что в отпуске восстановлюсь и вернусь новенькой. Очень мало времени прошло с травмы позвоночника, колена. Позвоночник я восстановила, но была беременность — и плюс 20 килограммов. Потом я резко похудела, а для организма это большой стресс. Сейчас мне нужно подумать о своем здоровье, чтобы я могла поиграть еще пару лет.

— Не было мыслей о завершении карьеры?

— Что-то такое всплывало не потому, что я хотела закончить с футболом, а потому, что не могла понять, смогу ли восстановиться и вернуться. После беременности мне два месяца колено не давало ничего сделать. Были моменты, когда здоровье буквально кричало: может, все-таки не надо? Но я решила, что я хочу быстрее восстановиться, доиграть этот сезон.

Ксения Коваленко. Фото Instagram

— Как реагировали близкие?

— Мне кажется, на меня порой смотрит мой муж и думает, а не дура ли я. У меня маленький ребенок, которого нужно укладывать, носить на руках, а я просыпаюсь и надеваю корсет ради того, чтобы поехать на тренировку. Не знаю, что в моей голове. Видимо, настолько я люблю футбол, что меня это не останавливает. Да, я из-за этого сейчас не поехала в сборную, потому что понимаю, что мне нужно восстановиться. Если бы это было год назад, то я бы не думая поехала. Наверное, получила бы еще одну травму. Раньше я не умела останавливаться, когда мой организм просил отдыха. Наверное, от этого и проблемы. Когда была травма позвоночника, я переживала, что не смогу ходить. На одной из тренировок случился неприятный момент: пошла в стык, который мог закончиться инвалидной коляской. Зачем я это тогда делала, я не понимаю. Мой врач, Дзукаев Дмитрий Николаевич, пообещал, что я вернусь в футбол и рожу детей. Я ему доверилась. Так и вышло — я вернулась в футбол и родила ребенка.

— Что самое тяжелое при восстановлении?

—Тут проблема даже не в самой травме, сколько в потере времени. Когда случился разрыв крестообразной связки после проблем с позвоночником, я расстроилась не из-за того, что у меня «кресты». А оттого, что потеряю больше года. Я спокойно отношусь к травмам. Если у тебя нет травм, то ты не играешь в футбол.

— Так сложилось, что твоя травма совпала с беременностью. Два серьезных момента для организма. Трудно возвращаться в форму?

—Честно, думала, будет намного проще. Это возвращение — самое тяжелое в моей жизни, если сравнивать со всеми травмами. Может, у меня истощен организм, потому что две операции, роды, вес. Это сказывается. У меня прошло почти 9 месяцев после беременности — я уже играю, но не могу прийти в форму, в которую хочу. Даже в ту, в которой я была.

Ксения Коваленко. Фото Instagram

— Ты очень много времени посвящаешь тренировкам, а следишь за питанием? Есть какие-то правила? Или ешь все?

—Я часто вообще не успеваю есть. Так получается, что я встаю с маленькой в 7.30. Пока мы умоемся, сделаем все дела, уже надо ехать на тренировку. Успеваю позавтракать, а потом уже расписаны планы. Домой приезжаю только часам к 19.00 и ужинаю. Диеты нет — ем все, что захочу. Но если я не успеваю поесть, то не бегу за фастфудом или в ресторан. Я лучше поеду домой, поем нормальной еды и поскорее увижу ребенка.

О жизни двух спортсменов и маленькой дочке

— Как уживаются два спортсмена в доме?

— Про нашу семью можно снять фильм! Мы не любим уступать друг другу, да и вообще кому-то, но стараемся искать компромиссы. У нас очень забавная и прикольная семья.

— У тебя и у Дениса есть игры, тренировки и сборы. Такой график и частые разъезды как-то влияют на вашу семейную жизнь?

—Нет, на наших отношениях это не сказывается. Мы пока не проходили сборы [одновременно] - не знаем, как будем делить ребенка в этот период. Когда ты или он на сборах, это проще. Скорее всего, малая поедет со мной. Мы к этому проще относимся, потому что оба спортсмены. Это легче, чем когда муж — спортсмен, а вторая половинка сидит дома. Я бы не смогла, наверное. Сошла бы с ума.

— Какой Денис в роли отца?

— Он замечательный папа! Я наслышана, когда отцы не берут детей на руки, да и вообще не уделяют им внимания. Денис лучше меня: моет, купает, спать укладывает. Выполняет все тоже самое, что делаю я. Да, он не может сварить суп и покормить Милу. Но все остальное он прекрасно выполняет. Мне повезло. Я спокойно могу уехать на выездные матчи — нам не нужна в этот момент няня, которая будет подстраховывать.

Денис Глушаков и Ксения Коваленко. Фото Instagram

— Будешь не против, если в будущем Мила захочет стать футболисткой?

— Думаю, что и Денис будет не против. У нас нет табу. Она сама решит, чем захочет заниматься, а мы ее поддержим. Если Мила захочет играть в футбол, думаете, он сможет запретить ей? Это она скорее запретит. Миле всего 8 месяцев, а она уже показывает свой характер. Ей говоришь, что нельзя, а она и ответить может. Конечно, мы отдадим ее в спорт. Этот ребенок — буря в стакане. Захожу в Instagram, а у всех дети спокойно сидят, играют. У нас — просто ужас. За ней нужен глаз да глаз. Надо будет отдавать в спорт, чтобы она тратила свою энергию, иначе мы просто повесимся.

— Тебя давно называют самой красивой футболисткой России. Еще обращаешь на такое внимание?

— Конечно, как и любой девушке, мне приятно, но я не воспринимаю это всерьез. Я не зацикливаюсь на этом, да и вообще не понимаю, кто на меня прицепил это клеймо. У всех людей разный вкус, ты не можешь всем нравиться. Я и не собираюсь нравиться всем.

— До замужества часто звали на свидания?

— И сейчас зовут. Ситуация не поменялась, но я просто не отвечаю. У меня семейная жизнь, мне всего хватает.

— Не так давно ты выкладывала сторис с разбитой губой, пошутив, что это Денис. Через несколько часов все Telegram-каналы об этом написали. Ожидала, что будет такая реакция?

— Мы с Денисом вместе ехали в машине, когда я выложила эту историю. Через пару часов в каком-то канале выходит новость, что якобы он мне разбил губу. У него еще в этот момент были стерты кулаки, поэтому все сложилось. На самом деле они были стерты, потому что я попросила его подшить бутсы. Он умеет это делать. Он тогда сказал мне, что я ненормальная и надо просто новые подарить. Я объяснила, что они очень нравятся, — и он согласился. Пока работал, стер кулаки, потому что прошивать их было внутри очень сложно. А у меня в этот момент была простуда на губе.

Да, все сложилось... Что тут говорить, если мы недавно пошли в баню, и я выложила фото, где он закрыт веником. Такую же выложил и Денис. В итоге люди писали, что якобы я тусуюсь с какими-то одноклассниками в бане, пока мой муж что-то делает. Это было очень смешно! Честно, мне пофиг на это. Мне столько всего пишут! Я не хочу это поднимать, меня это не задевает. Просто смеюсь над этим, и все.

— Часто с Денисом шутите друг над другом?

— Постоянно. Он мне всегда говорит, что я футбол с луны смотрю, а я его спрашиваю: что ты выиграл? У нас очень много шуток. Мы этим друг друга и цепляем. У нас все просто, спокойно и на юморе.

— Ты не меняла фамилию. Это связанно с тем, что многие тебя знают именно как Ксению Коваленко?

— Я всю жизнь пахала, чтобы потом стать Глушаковой, что ли? Я столько работала на свою фамилию. Дениса знают больше, чем меня, но я не собираюсь этим пользоваться. Для меня было очень важным оставить свою фамилию, Денис был согласен с таким решением. Конечно, поворчал, но понял, что так будет правильнее.

— В одном интервью ты говорила, что травма тебя сблизила с мамой. Сейчас часто видитесь?

— Сейчас родители стараются приезжать почаще. С появлением внучки они стали ненормальными бабушкой и дедушкой — в хорошем смысле этого слова. Мама сейчас говорит, что внучку любит больше, чем меня. Каждый день о ней спрашивают. Очень обижаются, если я не присылаю в наш семейный чат новые фото или видео с малышкой. Мы очень дружная семья. Каждый день на связи.

— Как родители отреагировали на новость, что ты беременна?

— Отец расплакался. Оказывается, он очень сентиментальный. Мама была посдержаннее, но тоже была очень рада. Они ждали этого очень.

— С внучкой соглашаются посидеть?

— Да они готовы ее забрать. Говорят, чтобы мы играли в свой футбол, а они ее воспитают. Обычно бабушек и дедушек заставляешь посидеть с внуками, а тут они просят ее отдать на воспитание.

— Есть какие-то семейные традиции?

— Раньше у меня была традиция — прилетала в Новокузнецк на Новый год. Встречала только с родителями. Сейчас мы стараемся с Денисом, если выходные совпадают, проводить их вместе. Забираем иногда его дочерей и куда-то уезжаем.

— Что ты любишь делать в свободное время?

— У меня его нет. Даже если появляется, то я всегда провожу его с семьей. Не бывает такого, что я выберу отдохнуть в одиночестве. Лучше я буду с ними.

Ксения Коваленко с дочкой. Фото Instagram

«Я была примерно на шестом месяце беременности, а простояла 4 часа на службе»

— Считаешь себя религиозным человеком?

—Да.

— Что для тебя религия?

— Это очень тонкий вопрос. Я верю в Бога, в жизнь после смерти. Люблю посещать различные монастыри. Никогда не углублялась в тонкости, не читала книги. Я во все верю, но при этом не углубляюсь.

— Часто ли посещаешь службы?

— В прошлом году с Денисом мы ездили в Серафимо-Дивеевский монастырь. Я была примерно на шестом месяце беременности, а простояла четыре часа на службе. Мне Денис тогда говорил, чтобы я села, не упрямилась. Мне не было тяжело. Мне была настолько хорошо и спокойно, что я не чувствовала усталости. Но службы посещаю нечасто. Времени нет сейчас даже в церковь заехать. В отпуске очень хочу взять всю семью и поехать в храм на службу.

«Когда я смотрела этот фильм, я хотела плакать»

— Недавно вышел фильм «Нефутбол» с целью доказать, что женский футбол не хуже мужского, как заявляет режиссер Максим Свешников. Как ты считаешь, получилось?

— Наверное, не с целью доказать, что он лучше мужского. Там играли в футбол не на профессиональном уровне, не было сравнения с мужским. Показали, что приходится пережить девчонкам за то время, которое они посвящают футболу. Когда я смотрела этот фильм, я хотела плакать. Каждая футболистка, которая смотрела этот фильм, проецировала все на себя, вспоминала свои моменты. По большей части это фильм для нас, для тех, кто пережил похожие истории. Ну и для тех, кто вообще понимает, что такое женский футбол.

— Ты консультировала актрису Любовь Аксенову по футбольным вопросам. Сложно ли было выступать в роли наставника?

—Нет. Мы с ней встречались пару раз. Она просто задавала вопросы, связанные с моей футбольной историей. Любовь приходила к нам на тренировки, смотрела, как они проходят. Это был хороший опыт. Мне понравилось принимать участие в этом процессе.

— На премьеру ты ходила с мужем. Не было после просмотра каких-то шуточек насчет фильма или подколов?

— Нет, он видит, как я отношусь к футболу. Денис смотрит женский футбол, а это о многом говорит. После игр он звонит мне и говорит, что я молодец. Он следит за женским футболом больше, чем я. Раньше он плевался и не понимал, что это такое.

— Освещение женского футбола в СМИ, книгах и фильмах поможет популяризировать его?

— Конечно поможет. Если не говорить о нем и не показывать, то как люди будут узнавать? Главное, чтобы об этом еще говорили всерьез, а не в шутку. Мне нравится, что сейчас показывают важные матчи по телевизору. Хочется прийти к тому, чтобы женский футбол транслировали по телевизору чаще.

— Какие планы на ближайшее время?

— Хочу восстановить спину, потому что она очень болит. Ну и отправиться в отпуск полноценный, провести время с ребенком, хорошо отдохнуть, чтобы с новыми силами войти в новый сезон.

Мария Куцубеева