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Жена Глушакова: «Не считаю, что Зарема делает что-то плохое для «Спартака»

02:00
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Ксения Коваленко, футболистка ЦСКА и жена Дениса Глушакова, в интервью «СЭ» отметила, что супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова не делает что-то плохое для клуба.

— Как тебе появление Заремы в «Спартаке»? Многие подвязывают скандалы вокруг нее с работой Смородской в «Локомотиве» и делают вывод, что женщина в футболе — катастрофа.

— Это очередной стереотип. Во-первых, если ты профессионал своего дела, пол не важен. Во-вторых, я не считаю, что Зарема делает что-то плохое для «Спартака». Мне кажется, она очень прямолинейная. Просто мужчины не могут воспринимать, что женщина способна разбираться в футболе. Ищут какой-то подвох. Отсюда предвзятое отношение. Зарема отошла, сказав: посмотрим на результат. Вы сами видите, какой результат теперь. Тут вопрос времени, если по итогу она окажется права, то многим закроет рот. Вот и все. (Мария Куцубеева)

Полностью интервью Коваленко

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