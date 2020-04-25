«Я уже тысячу раз говорил». Леонид Федун снова заявил, что чемпионат России надо завершать

Владелец «Спартака» Леонид Федун в очередной раз призвал к досрочному завершению сезона-2019/20. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса после 22 туров.

— Я уже тысячу раз говорил, что чемпионата надо заканчивать и распределять места по нынешнему положению команд в таблице, — цитирует «КП» Федуна. — Мы все равно это сделаем, но если не принять решения, то это будет тянуться слишком долго.

— А еще предлагается вариант все же доиграть первенство маленькими группами команд, чтобы разыграть места в еврокубки.

— Это вы спрашивайте президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, как они там решат.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 25 апреля, в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5 568 человек. Наибольшее количество заболевших насчитывается в Москве — 36 897 человек.