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Чанов: «Можно сказать, что сезон для ЦСКА неудачный. Но точно не провальный»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов оценил результаты красно-синих в сезоне-2023/24.

«Можно сказать, что сезон неудачный. Но точно не провальный. Я очень рад, что Акинфеев подписал новый контракт. Хотя это надо было делать немного раньше. Все зависит от его здоровья и желания играть. Класс у него есть, он никуда не делся. Тем более, на него смотрит и учится Тороп. Мы видим, как Слава двигается вперед. Находясь рядом с Акинфеевым, он растет профессионально», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Чанова.

В заключительном туре сезона ЦСКА сыграет против «Урала». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005642256_chanov_mojno_skazat_chto_cska_provel_neudachnyiy_sezon
Вячеслав Чанов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
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 - : -
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