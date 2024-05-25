Балахнин: «Лучшим тренером сезона станет либо Личка, либо Ивич»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что Владимир Ивич является лучшим тренером этого сезона в РПЛ. Также на награду претендуют Марцел Личка и Валерий Карпин.

«Лучшим тренером сезона станет либо Личка, либо Ивич. Трудно выбирать, потому что это сезон абсурда, а не хорошей игры. Например, Ивич с «Краснодаром» в первой половине был великолепен. Я бы назвал Ивича лучшим тренером. При нем «Краснодар» стабильно играл, был нацелен на результат», — цитирует «РБ Спорт» Балахнина.

Вручение наград по итогам сезона состоится 27 мая в Москве.