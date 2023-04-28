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28 апреля, 23:08

Свинов — о возвращении в «Спартак»: «После завершения сезона, сядем и посмотрим»

Свинов ответил на вопрос, возможно ли его возвращение в «Спартак»
Константин Белов
Корреспондент
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Вратарь «Факела» Илья Свинов ответил на вопрос, возможно ли его возвращение в «Спартак».

Свинов находится в воронежском клуба на правах аренды.

— Возможно ли возвращение в «Спартак»?

— У меня в любом случае заканчивается аренда, поэтому летом я вернусь, а дальше будет видно.

— Какие твои мысли на этот счет?

— Да никакие. Мои мысли сейчас только о «Факеле». А летом, после конца сезона, сядем и посмотрим, как там будет.

— Тебе хочется остаться в «Факеле» или еще раз попробовать в «Спартаке»?

— Сейчас мне хочется остаться в премьер-лиге с «Факелом», а потом вернуться в «Спартак» и решить свою дальнейшую судьбу.

— Осталась мотивация оказаться в «Спартаке»?

— Конечно, у меня есть мотивация, но не только в «Спартаке» — стать лучшим в России. Надеюсь, я приду к этому. Шаг за шагом.

— Предварительных переговоров с «Факелом» сейчас не было по поводу возможного продления аренды?

— Нет, мы сейчас сконцентрированы только на игре и на результате, чтобы команда осталась. Как подметили, [этого] все хотят, даже не только в Воронеже, потому что такая команда и такие болельщики. Всем приятно играть с болельщиками. Они приезжают, — большой стадион, 2-3 тысячи — всем приятно играть в атмосфере. В гостях все [это] отмечали. Даже «Спартак», когда был аншлаг и они выиграли 4:1.

Илья Свинов
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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