Фомин о поражении от «Факела»: «Может быть перегорели»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал поражение от «Факела» (0:2) в 25-м туре РПЛ.

«Сложный матч, когда соперник обороняется низко. Когда создавали моменты, нужно было забить. Может быть, перегорели. Этот матч и в этот день проиграть не имели права. Будет 5 матчей, будет время исправиться.

Не смотрел спорные эпизоды, не могу оценить. Пенальти? Не видел повтора. Во время игры показалось, что мяч попал в руку. А я не знаю, как ее интерпретируют. Это не кто мне вопросы", — сказал Фомин.

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре команда встретится с «Химками».