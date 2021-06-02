Восемь футболистов молодежной команды «Ахмата» дисквалифицированы за драку с игроками «Локомотива»

КДК РФС дисквалифицировал восемь игроков молодежной команды «Ахмата» за участие в драке с футболистами «молодежки» «Локомотива», сообщает официальный сайт организации 2 июня. Все они отстранены на шесть матчей.

Видео драки ранее опубликовал Telegram-канал Baza.

Драка в матче молодежного первенства «Ахмат» — «Локомотив». Как это было ? pic.twitter.com/E172rFSwQE — Руслан Абушкин (@abushkin2) May 27, 2021

«В соответствии со статьей 97 Дисциплинарного регламента РФС за участие в массовой драке — дисквалифицировать футболистов ФК «Ахмат» г. Грозный Хаджухамбетова Х., Альсултанова И., Арцуева М., Иналкаева А., Джакуева А., Ахъядова Б. и футболиста ФК «Локомотив» г. Москва Карпукаса А. на 6 (шесть) матчей молодежного первенства по футболу», — говорится в сообщении.

По данным «СЭ», один из футболистов грозненцев оказал физическое воздействие на судью после того, как ему показал красную карточку. После этого началась потасовка между футболистами обеих команд.

Матч «Ахмат» — «Локомотив» завершился победой железнодорожников со счетом 5:1. На 83-й минуте игры с поля были удалены три футболиста грозненской команды. Главный судья встречи Максим Чембулатов показал красные карточки Абдул-Малику Джакуеву, Турпал-Али Ибишеву и Лечи Садулаеву.