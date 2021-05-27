Матч молодежных команд «Ахмата» и «Локомотива» закончился массовой потасовкой. На судью было оказано физическое воздействие

По информации «СЭ», в матче молодежных команд «Ахмата» и «Локомотива» случилась массовая потасовка.

Один из футболистов грозненцев оказал физическое воздействие на судью после того, как ему показал красную карточку. После этого началась потасовка между футболистами обеих команд.

Скорее всего, в протоколе будет отмечено, что на судью было оказано физическое воздействие. Посторонних на поле не было, в конфликте участвовали только те, кто находились на поле.

Матч «Ахмат» — «Локомотив» завершился победой железнодорожников со счетом 5:1. На 83-й минуте игры с поля были удалены три футболиста грозненской команды.

(Максим Алланазаров)