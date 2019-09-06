Водитель Кокорина отреагировал на новость об УДО

Водитель Александра Кокорина Геннадий Куропаткин обрадовался новости об условно-досрочном освобождении футболиста. Куропаткин присутствовал при драке, в результате которой Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили тюремные сроки.

«Даже нет слов», — написал Куропаткин в Instagram, отметив также профиль матери братьев Кокориных Светланы.

В мае Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Сегодня в колонии состоялось выездное заседание Алексеевского районного суда, по итогам которых было принято положительное решение по УДО.