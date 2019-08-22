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Владислав Радимов — о Семаке: «У нас наказывают не за то, что совершил, а за то, что попался»

10:49

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вступился за рулевого первой команды Сергея Семака. Специалист был дисквалифицирован на один матч и еще на один условно за слова после матча 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). После финального свистка Семак вышел в центральный круг и, отстраняя от судей своего ассистента Виллиама-де Оливейры, произнес: «Не надо с этими козлами разговаривать».

«По поводу Семака и КДК: у нас наказывают не за то, что совершил, а за то, что попался! Что бы ни вырывали из контекста люди с пером!» — написал Радимов в Twitter.

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