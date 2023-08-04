Ивич: «За полгода работы в «Краснодаре», это было первое пенальти в нашу пользу»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о назначении 11-метровых ударов в пользу своей команды.

В матче третьего тура РПЛ с «Пари НН», который завершился победой быков со счетом 1:0, единственный гол был забит с пенальти. Его автором стал хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян.

«Хочу сказать про пенальти. За те шесть-семь месяцев, что я работаю в «Краснодаре», это было первое пенальти, которое было поставлено в нашу пользу», — сказал Ивич в эфире «Матч премьер».

«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ и с 9 очками остается лидером турнирной таблицы. «Пари НН» с 1 баллом занимает 13-ю строчку.

В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с «Оренбургом», а нижегородцы на своем поле примут «Ахмат».