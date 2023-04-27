Габулов: «Динамо» выступило гораздо качественнее, чем «Спартак», при праздновании столетия»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» сравнил, как «Динамо» и «Спартак» отметили свое столетие.

«Отмечу при этом очень позитивные моменты с точки зрения маркетинга, что уже не касается ни футбола, ни спорта. Медийно и организационно клуб отработал очень качественно. Большое количество очень интересных мероприятий по случаю празднования столетия «Динамо». В этом плане клуб выступил гораздо качественнее, чем «Спартак» в прошлом году. Это обращает на себя внимание», — сказал Габулов «СЭ».

18 апреля 2023 года «Динамо» исполнилось сто лет. Празднование юбилея клуба пройдет 28 апреля. В этот день бело-голубые сыграют против воронежского «Факела» в рамках 25-го тура РПЛ. Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в праздновании столетия московского клуба примет участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.