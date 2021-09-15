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Витория заявил, что «Спартак» должен реабилитироваться в матче с ЦСКА за поражение от «Легии»

21:02
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, как команда будет готовиться к матчу 8-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА.

«Мы готовили команду к графику с двумя играми в неделю. В прошлом сезоне график был не таким плотным. Если мы хотим показать наш класс, должны быть к этому готовы. Стоит говорить не о физике, а об общей выносливости. Нам необходимо за несколько дней подготовиться к важной игре. Нужно еще и провести мобилизацию в головах, что мы играем 2 матча в неделю. В понедельник игра, надо прийти в себя и реабилитироваться», — заявил тренер.

Московский «Спартак» на домашнем поле потерпел поражение от варшавской «Легии» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 сентября.

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Сергей Федоров все материалы автора

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