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Португалия — Норвегия: результат матча 4 тура Лиги наций 4 октября 2026

Сборная Португалии победила Норвегию в матче Лиги наций

Сергей Ярошенко
Игроки сборной Португалии празднуют гол.
Фото Getty Images

Сборная Португалии на своем поле победила Норвегию в матче 4-го тура Лиги наций — 2:1.

У хозяев голы забили Жоау Канселу на 38-й минуте и Гонсалу Рамуш на 79-й минуте. На 86-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Франсишку Консейсау.

Единственный гол гостей на 36-й минуте на счету Кристофера Айера

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4.
04 октября, 21:45. Драгау (Порту)
Португалия
2:1
Норвегия

В другом матче 4-й группы Дания в гостях обыграла Уэльс со счетом 1:0. На 75-й минуте пенальти реализовал Расмус Хойлунн.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4.
04 октября, 21:45. Кардифф Сити (Кардифф)
Уэльс
0:1
Дания
Португалия с 12 очками лидирует в 4-й группе Лиги А, Дания с 6 очками — на 2-й строчке, Уэльс с 3 очками — на 3-й, Норвегия также с 3 очками идет на последней 4-й строчке.

Португальцы досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира.

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