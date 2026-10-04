Федор Емельяненко: «Хотел бы провести бой по боксу с Нганну. Это моя мечта»

Бывший боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко заявил, что хотел бы провести боксерский поединок с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Я уже в крови боец, мне хочется биться. У меня уже в организме то что-то оторвется, то отломается, но я еще держусь. А так, я бы хотел провести еще пару-тройку боев по боксу. Мне это интересно. Хотел бы провести бой по боксу с Фрэнсисом Нганну, но это моя мечта. Он мне интересен. Посмотрим», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Также 50-летний россиянин допустил возможность выступления на чемпионате России по боевому самбо.

«Если все будет нормально и бог даст, я хотел бы побиться в России в чемпионате по боевому самбо, но посмотрим, не будем загадывать», — добавил он.

Емельяненко является бывшим чемпионом Pride FC, многократным чемпионом мира и России по боевому самбо. В ММА он одержал 40 побед при семи поражениях и завершил карьеру в феврале 2023 года.

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