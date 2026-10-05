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Ромуло — о чемпионстве Спартака: Аленичев собрал машину, а Каррере оставалось выехать на дорогу

Ромуло — о чемпионстве «Спартака»: «Аленичев собрал машину, а Каррере оставалось выехать на дорогу»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» поделился мнением о чемпионстве команды в сезоне-2016/17.

— Каким для тебя вышло время под руководством Дмитрия Аленичева?

— Хорошее время. С Аленичевым и с Титовым. Оба — настоящие легенды клуба и проделали большую работу в «Спартаке». Недавно как раз обсуждал это с другом — Аленичев был тренером, который всегда требовал от меня многого.

Иногда я делал что-то не так: команда хотела играть вперед, а я, наоборот, — возвращать мяч назад. И он всегда говорил: «Нет, только вперед, вперед!» Это очень помогло мне потом в карьере: с тех пор первое, что я делал с мячом, — это думал о его продвижении к чужим воротам.

— Есть мнение, что Каррера выиграл чемпионат на багаже Аленичева.

— Да, команда уже была на подъеме. Когда пришел Массимо, базу уже сформировал Аленичев. Нужно было просто не испортить. Он заложил фундамент, костяк команды, а следующий тренер это использовал. Как в Бразилии говорят: собрал машину — осталось только выехать на дорогу.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Ромуло (в&nbsp;центре) с&nbsp;одноклубниками Сальваторе Боккетти и&nbsp;Сергеем Паршивлюком.«Карпин выстраивал нас в шеренгу и заставлял поднимать майку. Если выпирал животик — штраф». Интервью Ромуло

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.

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Дмитрий Аленичев
Ромуло Монтейро (Ромуло)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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