Ромуло — о чемпионстве «Спартака»: «Аленичев собрал машину, а Каррере оставалось выехать на дорогу»

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» поделился мнением о чемпионстве команды в сезоне-2016/17.

— Каким для тебя вышло время под руководством Дмитрия Аленичева?

— Хорошее время. С Аленичевым и с Титовым. Оба — настоящие легенды клуба и проделали большую работу в «Спартаке». Недавно как раз обсуждал это с другом — Аленичев был тренером, который всегда требовал от меня многого.

Иногда я делал что-то не так: команда хотела играть вперед, а я, наоборот, — возвращать мяч назад. И он всегда говорил: «Нет, только вперед, вперед!» Это очень помогло мне потом в карьере: с тех пор первое, что я делал с мячом, — это думал о его продвижении к чужим воротам.

— Есть мнение, что Каррера выиграл чемпионат на багаже Аленичева.

— Да, команда уже была на подъеме. Когда пришел Массимо, базу уже сформировал Аленичев. Нужно было просто не испортить. Он заложил фундамент, костяк команды, а следующий тренер это использовал. Как в Бразилии говорят: собрал машину — осталось только выехать на дорогу.

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.