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Сегодня, 12:15

Кафанов: «Шунин больше не пропускает в свой угол со штрафных»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
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Футболист Антон Шунин
Антон Шунин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» оценил игру голкипера «Динамо» Антона Шунина.

— Перейдем к «Динамо». На финише сезона у Антона Шунина сдавали нервы, он почему-то срывался на защитников.

— Не могу сказать, что Антон провел неудачный сезон. У него грубых ошибок меньше, чем у многих других вратарей. Шунин играл качественно. Другое дело, что в этом сезоне линия обороны «Динамо» действовала безобразно, на мой взгляд. Общался с Антоном. Он нервничает, потому что защитники допускают довольно простые ошибки и не выполняют его требования. А то, что он небезразличен и иногда дает волю эмоциям, — это, наоборот, хорошо. Он мог бы спокойно уйти в раздевалку, уехать домой, забыть игру и не обсуждать ее. Самое страшное — равнодушие! А когда игроки спрашивают друг с друга, это правильно! И Шунин своей карьерой в «Динамо» заслужил право потребовать от своих партнеров, чтобы они к нему прислушивались на поле. У Антона просто болит душа за команду.

— У него осталась прежняя проблема — прямые удары со штрафных?

— Нет, он ее решил, В свой угол со штрафных Антон больше не пропускает. Вот уже полтора года.

— Игорь Лещук — достойный конкурент Шунина? Может ли стать железным первым номером в следующем сезоне?

— Любой тренер хотел бы иметь в составе таких вратарей. Когда Антон получает травму, Игорь встает в ворота и проводит игры уверенно. Считаю Лещука голкипером высокого уровня. Конечно, он хочет больше играть. Тот же Егор Бабурин желал получать больше игровой практики и ушел в аренду в «Торпедо». И хоть команда вылетела, Бабурину этот сезон пойдет на пользу. Он готов бороться за место первого номера в любой команде РПЛ. Так и Лещук.

«Динамо» завершило сезон-2022/23 на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.

Полное интервью с Виталием Кафановым читайте на сайте «СЭ»

Антон Шунин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Виталий Кафанов
0
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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