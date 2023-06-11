Кафанов: «Шунин больше не пропускает в свой угол со штрафных»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» оценил игру голкипера «Динамо» Антона Шунина.
— Перейдем к «Динамо». На финише сезона у Антона Шунина сдавали нервы, он почему-то срывался на защитников.
— Не могу сказать, что Антон провел неудачный сезон. У него грубых ошибок меньше, чем у многих других вратарей. Шунин играл качественно. Другое дело, что в этом сезоне линия обороны «Динамо» действовала безобразно, на мой взгляд. Общался с Антоном. Он нервничает, потому что защитники допускают довольно простые ошибки и не выполняют его требования. А то, что он небезразличен и иногда дает волю эмоциям, — это, наоборот, хорошо. Он мог бы спокойно уйти в раздевалку, уехать домой, забыть игру и не обсуждать ее. Самое страшное — равнодушие! А когда игроки спрашивают друг с друга, это правильно! И Шунин своей карьерой в «Динамо» заслужил право потребовать от своих партнеров, чтобы они к нему прислушивались на поле. У Антона просто болит душа за команду.
— У него осталась прежняя проблема — прямые удары со штрафных?
— Нет, он ее решил, В свой угол со штрафных Антон больше не пропускает. Вот уже полтора года.
— Игорь Лещук — достойный конкурент Шунина? Может ли стать железным первым номером в следующем сезоне?
— Любой тренер хотел бы иметь в составе таких вратарей. Когда Антон получает травму, Игорь встает в ворота и проводит игры уверенно. Считаю Лещука голкипером высокого уровня. Конечно, он хочет больше играть. Тот же Егор Бабурин желал получать больше игровой практики и ушел в аренду в «Торпедо». И хоть команда вылетела, Бабурину этот сезон пойдет на пользу. Он готов бороться за место первого номера в любой команде РПЛ. Так и Лещук.
«Динамо» завершило сезон-2022/23 на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9