Кафанов: «Шунин больше не пропускает в свой угол со штрафных»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» оценил игру голкипера «Динамо» Антона Шунина.

— Перейдем к «Динамо». На финише сезона у Антона Шунина сдавали нервы, он почему-то срывался на защитников.

— Не могу сказать, что Антон провел неудачный сезон. У него грубых ошибок меньше, чем у многих других вратарей. Шунин играл качественно. Другое дело, что в этом сезоне линия обороны «Динамо» действовала безобразно, на мой взгляд. Общался с Антоном. Он нервничает, потому что защитники допускают довольно простые ошибки и не выполняют его требования. А то, что он небезразличен и иногда дает волю эмоциям, — это, наоборот, хорошо. Он мог бы спокойно уйти в раздевалку, уехать домой, забыть игру и не обсуждать ее. Самое страшное — равнодушие! А когда игроки спрашивают друг с друга, это правильно! И Шунин своей карьерой в «Динамо» заслужил право потребовать от своих партнеров, чтобы они к нему прислушивались на поле. У Антона просто болит душа за команду.

— У него осталась прежняя проблема — прямые удары со штрафных?

— Нет, он ее решил, В свой угол со штрафных Антон больше не пропускает. Вот уже полтора года.

— Игорь Лещук — достойный конкурент Шунина? Может ли стать железным первым номером в следующем сезоне?

— Любой тренер хотел бы иметь в составе таких вратарей. Когда Антон получает травму, Игорь встает в ворота и проводит игры уверенно. Считаю Лещука голкипером высокого уровня. Конечно, он хочет больше играть. Тот же Егор Бабурин желал получать больше игровой практики и ушел в аренду в «Торпедо». И хоть команда вылетела, Бабурину этот сезон пойдет на пользу. Он готов бороться за место первого номера в любой команде РПЛ. Так и Лещук.

«Динамо» завершило сезон-2022/23 на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.

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