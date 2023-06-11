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Сегодня, 12:30

Кафанов: «В «Зените» нет вратарской проблемы. Миша Кержаков надежен»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
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Вратарь Михаил Кержаков
Михаил Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал «СЭ», что в «Зените» нет вратарской проблемы.

— А в «Зените» существует вратарская проблема?

— Нет. Миша Кержаков не дает повода в себе усомниться. Надежно играет. Да у него и в целом никогда не было проблем с надежностью. В «Зените» сложно выступать, потому что мало ударов по твоим воротам, но тебе все равно необходимо сохранять концентрацию, чтобы выручить в одном эпизоде. Миша с этой точки зрения подходит питерской команде. Играет просто и надежно. Кроме того, в «Зените» растет Даня Одоевский — талантливый мальчик. Есть Саша Васютин, хороший вратарь. Рад, что в «Зените» сейчас все три голкипера — питерские. Никого они со стороны не приглашают, обходятся своими кадрами.

— Александр Кержаков как-то сказал, что в аренде в «Пари НН» есть уже готовый первый номер для «Зенита» — Никита Гойло. Действительно такой большой талант?

— Хорошо, что Никита пошел в аренду. Конкуренция с Артуром Нигматуллиным дала ему немало. Были матчи, которые он вытаскивал в одиночку. Потенциал у него большой. Готов ли он стать первым номером «Зенита» уже сейчас? Мне кажется, ему еще годик надо где-то поиграть. Поступить так же, как Помазун. Пока у Никиты маловато игр в РПЛ. А в «Зените», поверьте, выступать очень трудно.

Полное интервью с Виталием Кафановым читайте на сайте «СЭ»

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Виталий Кафанов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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