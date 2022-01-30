Ветеран ЦСКА раскритиковал Жиго после ухода из «Спартака»: «Играл сам на себя и зарабатывал дешевый авторитет»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход защитника красно-белых Самюэля Жиго в «Марсель».

«Очень хорошо, что Жиго уйдет. Он играл с большими огрехами. Это все для кухарок. Несерьезно. Он играл сам на себя и зарабатывал дешевый авторитет. Про Джикию могу сказать то же самое. Мячи они плохо отбирают внизу, но могут только прочитать игру. Так не должны играть центральные защитники. Им нужен грамотный игрок. Я не вижу даже потенциальную замену на позиции центрального защитника. Дивеев наш тоже с колоссальными ошибками играет. Так что сборная России будет страдать», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее стало известно, что «Марсель» подписал защитника «Спартака» Самюэля Жиго. При этом остаток сезона футболист проведет в московском клубе на правах аренды.

28-летний француз в текущем сезоне провел 24 матча за красно-белых во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.