Группа фанатов «Локомотива» присоединилась к бойкоту матчей из-за введения Fan ID

Фанаты «Локомотива» из объединения Locomotive Supporters объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID.

«Locomotive Supporters, куда входят фирма «БХЗ» и ряд других организаций, приняли решение единогласно и однозначно отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться так называемый «паспорт болельщика, — говорится на странице Locomotive Supporters в Instagram. — В нашем коллективе состоят люди разных поколений: от 70-х до 2000-х годов рождения. И, несмотря на возрастные различия, мы всегда ходили и ездили на футбол как на праздник. Теперь нас этого праздника лишили...»

В объединении отметили, что продолжат поддерживать московский клуб во всех мероприятиях, не требующих наличия Fan ID.

«Призываем всех, кому небезразлична сложившаяся ситуация, присоединяться к протесту безумного закона! «LS», «БХЗ», ну а пока не введен Fan ID, все на футбол! Вперед, «Локомотив Москва», — говорится в заявлении.

Отмеметим, что объединение фанатов «Локомотива» United South пока не объявило о бойкоте матчей из-за Fan ID.

Ранее фанатские объединения «Динамо», «Крыльев Советов», «Зенита», «Ростова», «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».