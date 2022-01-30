Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:48

Группа фанатов «Локомотива» присоединилась к бойкоту матчей из-за введения Fan ID

Группа фанатов «Локомотива» объявила о бойкоте матчей из-за Fan ID
Карен Саркисян
Корреспондент

Фанаты «Локомотива» из объединения Locomotive Supporters объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID.

«Locomotive Supporters, куда входят фирма «БХЗ» и ряд других организаций, приняли решение единогласно и однозначно отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться так называемый «паспорт болельщика, — говорится на странице Locomotive Supporters в Instagram. — В нашем коллективе состоят люди разных поколений: от 70-х до 2000-х годов рождения. И, несмотря на возрастные различия, мы всегда ходили и ездили на футбол как на праздник. Теперь нас этого праздника лишили...»

В объединении отметили, что продолжат поддерживать московский клуб во всех мероприятиях, не требующих наличия Fan ID.

«Призываем всех, кому небезразлична сложившаяся ситуация, присоединяться к протесту безумного закона! «LS», «БХЗ», ну а пока не введен Fan ID, все на футбол! Вперед, «Локомотив Москва», — говорится в заявлении.

Отмеметим, что объединение фанатов «Локомотива» United South пока не объявило о бойкоте матчей из-за Fan ID.

Ранее фанатские объединения «Динамо», «Крыльев Советов», «Зенита», «Ростова», «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».

Источник: https://www.instagram.com/p/CZWDSUUMVZh

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Локомотив (Москва)
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Девочка с косичкой: как Анна Курникова выглядела в детстве
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, трансферы, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Мацуев: «Жиго запросто способен заиграть в клубах из топ-3 чемпионата Англии»
Пресняков назвал переход Жиго в «Марсель» огромной потерей для «Спартака»
ЦСКА согласовал аренду Гайча в «Индепендьенте», но нападающий не хочет возвращаться в Аргентину
Жиго подписал контракт с «Марселем», «Зенит» берет форварда «Интернасионала», ЦСКА ведет Шека
«Марсель» подписал Жиго, но отдал его «Спартаку» в аренду: объясняем причину
«Спартак» объявил о переходе защитника Жиго в «Марсель»
Материалы сюжета: Паспорт болельщика Fan ID: что такое и как оформить, когда внедрят в российском футболе, как попасть на матчи РПЛ, закон Госдумы
Болельщики «Динамо» выступили против оформления Fan ID и посещения матчей под его эгидой
Фанаты «Уфы» будут бойкотировать матчи из-за введения Fan ID
Фанаты «Крыльев Советов» объявили о бойкоте соревнований из-за введения Fan ID
Болельщики «Рубина» отказались от посещения стадиона из-за введения Fan ID
КПРФ поддержала футбольных болельщиков и предложила отменить закон о FAN ID
Валерий Карпин о FAN ID: «Это как минимум неудобно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мацуев: «Жиго запросто способен заиграть в клубах из топ-3 чемпионата Англии»

Ветеран ЦСКА раскритиковал Жиго после ухода из «Спартака»: «Играл сам на себя и зарабатывал дешевый авторитет»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости