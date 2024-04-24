Валерий Гладилин: «У Акинфеева есть преимущество над Максименко»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин сравнил уровень игры вратаря красно-белых Александра Максименко и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Сказать, кто из них сильнее сложно, потому что наша вратарская школа очень сильная, — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина. — Взгляните на составы команды РПЛ — везде на воротах стоят наши ребята. Это не просто совпадение, это знак качества. Но Максименко можно сравнить с Акинфеевым в плане опыта и взаимосвязи с защитниками. У Игоря здесь есть преимущество».

Матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» состоится в четверг, 25 апреля.