В «Зените» отреагировали на ситуацию вокруг Промеса

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

— Как бы я с ним поступил? Это вопрос теоретический, — приводит слова Медведева «РБ Спорт». — Мы практики, а не теоретики.

— А если бы вы были на месте руководителей «Спартака»?

— По счастью, я не на месте руководителей «Спартака».

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

5 марта сообщалось, что суд в ОАЭ по делу Промеса, который должен был состояться во вторник, отложен на неделю, так как судья не смог прибыть по личным причинам.