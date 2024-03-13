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13 марта, 16:26

Мостовой: «Ивича нет в «Краснодаре», а Абаскаль до сих пор в «Спартаке. Просто немыслимо»

Алина Савинова
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на уход Владимира Ивича из «Краснодара».

«Это просто шок, словно гром среди ясного неба. Мне такая отставка непонятна вообще. Ивича нет в «Краснодаре», а вот Абаскаль до сих пор в «Спартаке». Как? Это просто немыслимо. В прошлом сезоне команда дошла до финала Кубка России, сейчас борется за чемпионство. Но там решения принимает Галицкий, ему виднее», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью. Сообщалось, что «Краснодар» до конца сезона может возглавить Мурад Мусаев.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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В «Зените» отреагировали на ситуацию вокруг Промеса

Юрист «Спартака» рассказала о положении Промеса в ОАЭ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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