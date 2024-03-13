Мостовой: «Ивича нет в «Краснодаре», а Абаскаль до сих пор в «Спартаке. Просто немыслимо»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на уход Владимира Ивича из «Краснодара».

«Это просто шок, словно гром среди ясного неба. Мне такая отставка непонятна вообще. Ивича нет в «Краснодаре», а вот Абаскаль до сих пор в «Спартаке». Как? Это просто немыслимо. В прошлом сезоне команда дошла до финала Кубка России, сейчас борется за чемпионство. Но там решения принимает Галицкий, ему виднее», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью. Сообщалось, что «Краснодар» до конца сезона может возглавить Мурад Мусаев.