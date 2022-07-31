В «Спартаке» уверены, что сыграют с «Уралом» в полном составе

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов уверен, что команда сможет сыграть в полном составе в выездном матче 4-го тура РПЛ против «Урала».

«Fan ID? По закону мы его оформили, мы обязаны. Мелкие проблемы возникают постоянно. Но лучше обратиться в Минцифры, почему так происходит. Есть уверенность, что в следующем матче против «Урала» мы сыграем в полном составе», — заявил Зеленов.

Матч «Урал» — «Спартак» состоится 6 августа в Екатеринбурге. Начало — в 15.00 (мск).